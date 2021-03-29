TFF'den yeni seyirci açıklaması! Türkiye-Letonya maçına seyirci alınmayacak
A Milli Futbol Takım'ımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında Letonya'yı konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yeni aldığı kararla, karşılaşmaya seyirci alınmayacağını açıkladı.
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 3. maçında Türkiye Letonya'yı konuk edecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu karşılaşmaya seyirci alınmayacağını açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:
Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine TFF Sağlık Kurulu yeni bir değerlendirme yapmıştır.
Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır.
TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan bu görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır.
Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.
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