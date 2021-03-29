29 Mart 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

TFF'den yeni seyirci açıklaması! Türkiye-Letonya maçına seyirci alınmayacak

TFF'den yeni seyirci açıklaması! Türkiye-Letonya maçına...
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 Giriş Tarihi: 29.03.2021

A Milli Futbol Takım'ımız, 3. maçında 'yı konuk edecek. (TFF) yeni aldığı kararla, karşılaşmaya seyirci alınmayacağını açıkladı.

3. maçında 'yı konuk edecek. (TFF), bu karşılaşmaya seyirci alınmayacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

Dünyamızı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin seyri ile ilgili son gelişmeler üzerine yeni bir değerlendirme yapmıştır.

Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır.

ile paylaşılan bu görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.

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