28 Mart 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

Türkiye-İtalya maçının stadı değişebilir!

Türkiye-İtalya maçının stadı değişebilir!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın 'de oynayacağı ilk karşılaşma olan İtalya sınavı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. UEFA, tribünlere seyirci almayacak olan şehirlerden ev sahipliğini alacağını duyururken İtalya ise henüz bir karar alamadı. İtalyan hükümetinin, pandemi ile ilgili korkularının olduğu ancak 'nun izin alabilmek için baskı kurduğu belirtildi.

ve İtalyan Hükümet ile ilgili 7 Nisan'a kadar kesin bir karar vermek zorunda.'ta yer alan habere göre; UEFA, EURO 2020'nin ev sahibi 12 şehre tribünlere belirli oranda seyirci alması gerektiğini ve alamayacak olan şehirlerin bunu 7 Nisan'a kadar belirtmek zorunda olduğunu belirtti.

UEFA, tribünlere seyirci almayacak olan şehirlerden ev sahipliğini alacağını duyururken İtalya ise henüz bir karar alamadı. İtalyan hükümetinin, pandemi ile ilgili korkularının olduğu ancak İtalya Futbol Federasyonu'nun izin alabilmek için baskı kurduğu belirtildi.

11 HAZİRAN'DA TÜRKİYE - İTALYA OYNANACAK

ile EURO 2020'nin ev sahiplerinden biri olması planlanan İtalya, aynı zamanda açılış seremonisini de düzenleyecek.

Açılış seremonisinin ardından Milli Takımımız ile İtalya, 11 Haziran'da EURO 2020'nin ilk maçında karşı karşıya gelecek.

EURO 2020'NİN 12 EV SAHİBİ

, Johan Cruyff Arena
Azerbaycan, Olimpik Stadyum
, San Mames
Romanya,
Macaristan,
Danimarka, Parken
İrlanda, Aviva
İskoçya, Hampden Park
İngiltere, Wembley
Almanya,
İtalya, Olimpik Stadyum
Rusya, Krestovsky

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