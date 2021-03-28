Türkiye-İtalya maçının stadı değişebilir!
Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'ın EURO 2020'de oynayacağı ilk karşılaşma olan İtalya sınavı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. UEFA, tribünlere seyirci almayacak olan şehirlerden ev sahipliğini alacağını duyururken İtalya ise henüz bir karar alamadı. İtalyan hükümetinin, pandemi ile ilgili korkularının olduğu ancak İtalya Futbol Federasyonu'nun izin alabilmek için baskı kurduğu belirtildi.
İtalya Futbol Federasyonu ve İtalyan Hükümet EURO 2020 ile ilgili 7 Nisan'a kadar kesin bir karar vermek zorunda.La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; UEFA, EURO 2020'nin ev sahibi 12 şehre tribünlere belirli oranda seyirci alması gerektiğini ve alamayacak olan şehirlerin bunu 7 Nisan'a kadar belirtmek zorunda olduğunu belirtti.
UEFA, tribünlere seyirci almayacak olan şehirlerden ev sahipliğini alacağını duyururken İtalya ise henüz bir karar alamadı. İtalyan hükümetinin, pandemi ile ilgili korkularının olduğu ancak İtalya Futbol Federasyonu'nun izin alabilmek için baskı kurduğu belirtildi.
11 HAZİRAN'DA TÜRKİYE - İTALYA OYNANACAK
Roma Olimpico ile EURO 2020'nin ev sahiplerinden biri olması planlanan İtalya, aynı zamanda açılış seremonisini de düzenleyecek.
Açılış seremonisinin ardından Milli Takımımız ile İtalya, 11 Haziran'da EURO 2020'nin ilk maçında karşı karşıya gelecek.
EURO 2020'NİN 12 EV SAHİBİ
Hollanda, Johan Cruyff Arena
Azerbaycan, Olimpik Stadyum
İspanya, San Mames
Romanya, Ulusal Arena
Macaristan, Puskas Arena
Danimarka, Parken
İrlanda, Aviva
İskoçya, Hampden Park
İngiltere, Wembley
Almanya, Allianz Arena
İtalya, Olimpik Stadyum
Rusya, Krestovsky
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