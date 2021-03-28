Türkiye-İtalya maçının stadı değişebilir!

Son dakika spor haberleri: A Milli Takım'ın EURO 2020'de oynayacağı ilk karşılaşma olan İtalya sınavı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. UEFA, tribünlere seyirci almayacak olan şehirlerden ev sahipliğini alacağını duyururken İtalya ise henüz bir karar alamadı. İtalyan hükümetinin, pandemi ile ilgili korkularının olduğu ancak İtalya Futbol Federasyonu'nun izin alabilmek için baskı kurduğu belirtildi.

İtalya Futbol Federasyonu ve İtalyan Hükümet EURO 2020 ile ilgili 7 Nisan'a kadar kesin bir karar vermek zorunda.La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; UEFA, EURO 2020'nin ev sahibi 12 şehre tribünlere belirli oranda seyirci alması gerektiğini ve alamayacak olan şehirlerin bunu 7 Nisan'a kadar belirtmek zorunda olduğunu belirtti.

UEFA, tribünlere seyirci almayacak olan şehirlerden ev sahipliğini alacağını duyururken İtalya ise henüz bir karar alamadı. İtalyan hükümetinin, pandemi ile ilgili korkularının olduğu ancak İtalya Futbol Federasyonu'nun izin alabilmek için baskı kurduğu belirtildi.

11 HAZİRAN'DA TÜRKİYE - İTALYA OYNANACAK

Roma Olimpico ile EURO 2020'nin ev sahiplerinden biri olması planlanan İtalya, aynı zamanda açılış seremonisini de düzenleyecek.

Açılış seremonisinin ardından Milli Takımımız ile İtalya, 11 Haziran'da EURO 2020'nin ilk maçında karşı karşıya gelecek.

EURO 2020'NİN 12 EV SAHİBİ

Hollanda, Johan Cruyff Arena

Azerbaycan, Olimpik Stadyum

İspanya, San Mames

Romanya, Ulusal Arena

Macaristan, Puskas Arena

Danimarka, Parken

İrlanda, Aviva

İskoçya, Hampden Park

İngiltere, Wembley

Almanya, Allianz Arena

İtalya, Olimpik Stadyum

Rusya, Krestovsky

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