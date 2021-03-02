A Milli Erkek Basketbol Takımı dünya sıralamasında 15. sırada yer aldı

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; A Milli Erkek Basketbol Takımı dünya sıralamasının 15. basamağında yer aldı.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kıta içi şampiyonaların elemelerinde oynanan 5 ve 6. karşılaşmalar sonrası dünya sıralaması güncellendi.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki son iki maçında İsveç'i 88-80, Hırvatistan'ı da 84-78 yenerek D Grubu'nu 3. bitiren ve finallere katılma hakkı kazanan Türkiye, 531,9 puanla yerini korudu.

Klasmanın ilk 3 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, İspanya ve Avustralya takip etti.

İlk 10'daki en önemli değişiklik, Yunanistan'ın Fransa'yı geçerek 6. sıraya yükselmesi oldu. İtalya ise 2 basamak atlayarak 10'unculuğa yerleşti.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim 1 ABD 781,8 - 2 İspanya 721,3 - 3 Avustralya 667 - 4 Arjantin 662,4 - 5 Sırbistan 662 - 6 Yunanistan 658,4 +1 7 Fransa 656 -1 8 Litvanya 634,6 - 9 Rusya 613,3 - 10 İtalya 596,4 +2

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