02 Mart 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

A Milli Erkek Basketbol Takımı dünya sıralamasında 15. sırada yer aldı

A Milli Takım'ın sıralaması belli oldu!
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.03.2021

'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; dünya sıralamasının 15. basamağında yer aldı.

'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kıta içi şampiyonaların elemelerinde oynanan 5 ve 6. karşılaşmalar sonrası dünya sıralaması güncellendi.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki son iki maçında İsveç'i 88-80, Hırvatistan'ı da 84-78 yenerek D Grubu'nu 3. bitiren ve finallere katılma hakkı kazanan Türkiye, 531,9 puanla yerini korudu.

Klasmanın ilk 3 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan ABD'yi, İspanya ve Avustralya takip etti.

İlk 10'daki en önemli değişiklik, Yunanistan'ın Fransa'yı geçerek 6. sıraya yükselmesi oldu. İtalya ise 2 basamak atlayarak 10'unculuğa yerleşti.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim
1ABD781,8-
2İspanya721,3-
3Avustralya667-
4Arjantin662,4-
5Sırbistan662-
6Yunanistan658,4+1
7Fransa656-1
8Litvanya634,6-
9Rusya613,3-
10İtalya596,4+2


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Şenol Güneş'ten Trabzonspor itirafı! Şenol Güneş'ten Trabzonspor itirafı!
A Milli Takım'ın hazırlık maçları belli oldu! A Milli Takım'ın hazırlık maçları belli oldu!
Resmen açıklandı! Norveç maçında flaş değişiklik Resmen açıklandı! Norveç maçında flaş değişiklik
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör