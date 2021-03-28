28 Mart 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

FIFA'dan Türkiye'ye tebrik mesajı

FIFA'dan Türkiye'ye tebrik mesajı
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

, 'nda 'i 3-0 mağlup ederek ikinci maçını da kazanan 'ımızı tebrik etti.

, 'ndaki 2'nci maçında 'da oynanan mücadelede 'i 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve liderliğe yükseldi.

da resmi internet sayfasından ve Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ", Norveç galibiyetiyle tarih yazdı. Harika bir performans! Türkiye, Norveç'i 3-0 yenerek 'de elde ettiği başarının ötesine bile çıkabilecek seviyede olduğunu gösterdi. İki maçını da kazanarak iyi formunu sürdürdü" ifadelerini kullandı.

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