28 Mart 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

Kazakistan 0-2 Fransa (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Fransa rahat kazandı!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 28.03.2021

'nde deplasmanda 'ı Dembele ve Maliy'in kendi kalesine attığı golle 2-0 mağlup etti.

'nde , deplasmanda 'ı 2-0 yendi.

'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasının ikinci günü, D Grubu'nda son dünya şampiyonu Fransa ile Kazakistan arasında oynanan maçla başladı.

Konuk ekip Fransa, 19. dakikada Dembele, 44. dakikada ise Maliy'in kendi kalesine attığı gollerle Kazakistan'ı 2-0 mağlup etti.

Fransa'da , 75. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu golle sonuçlandıramadı.

Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Fransa, maç fazlasıyla grupta liderliğe yükseldi. Kazakistan ise henüz puanla tanışamadı.

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