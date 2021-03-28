Kazakistan 0-2 Fransa (MAÇ SONUCU-ÖZET)
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Fransa deplasmanda Kazakistan'ı Dembele ve Maliy'in kendi kalesine attığı golle 2-0 mağlup etti.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Fransa, deplasmanda Kazakistan'ı 2-0 yendi.
Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasının ikinci günü, D Grubu'nda son dünya şampiyonu Fransa ile Kazakistan arasında oynanan maçla başladı.
Konuk ekip Fransa, 19. dakikada Dembele, 44. dakikada ise Maliy'in kendi kalesine attığı gollerle Kazakistan'ı 2-0 mağlup etti.
Fransa'da Mbappe, 75. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu golle sonuçlandıramadı.
Bu sonuçla puanını 4'e çıkaran Fransa, maç fazlasıyla grupta liderliğe yükseldi. Kazakistan ise henüz puanla tanışamadı.
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