28 Mart 2021, Pazar

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takım'ımız Letonya maçına hazırlanıyor!

Milliler seriyi sürdürmek istiyor!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 Giriş Tarihi: 28.03.2021

. maçında ile karşı karşıya gelece hazırlıklarına ara vermeden başladı.

. maçında 30 Mart'ta ile karşılaşacak olan bu müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör yönetimindeki antrenmanda milliler ısınma hareketlerinin ardından pas ve oyunları gerçekleştirdi. İdman şut çalışmasıyla sona erdi. maçında forma giyen futbolculara rejenerasyon programı uygulandı.

Milliler, Letonya ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki son çalışmasını yarın saat 18.00'de 'daki 'nde yapacak.
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