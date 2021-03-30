30 Mart 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberleri: Milliler Letonya'yı böyle vuracak! İşte maçın analizi

Son dakika spor haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden ve grupta çıktığı 2 maçta aldığı 6 puanla zirvede yer alan A Milli Futbol Takım'ımız, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya'yı ağırlayacak. Ay-yıldızlılar, rakibini mağlup ederek 3'te 3 yapmayı ve zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. İşte kritik maç öncesi Letonya'nın artıları ve eksileri...

Son dakika spor haberleri: Milliler Letonya'yı böyle vuracak! İşte maçın analizi
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 30.03.2021

'ımız, 'nda bugün ile kritik bir maça çıkacak. Zorlu mücadele öncesi , Letonya'nın zaaflarını ve A Milli Takım'ın artılarını analiz ederek, mücadelede olası senaryoları masaya yatırdı.

Son dakika spor haberleri: Milliler Letonya'yı böyle vuracak! İşte maçın analizi

İşte o analiz:

maçında kontratak düzeni ile sahaya çıkıp savunmalarını sağlama almak istediler. İlk golü de bu yolla 'in ayağından bulsalar da skoru tutamadılar. Sonrasında yedikleri 2 gol ile sahadan 2-1 yenik ayrıldılar. ekibinin skoru tutmak üzerine kurulu oyun yapısı bugün de değişmeyecektir.

Son dakika spor haberleri: Milliler Letonya'yı böyle vuracak! İşte maçın analizi

SAHALARINDAN ÇIKAMADILAR
karşılaşmasında hızlı hücumu bile düşünemeyecek kadar içe kapanan bir vardı. İlk dakikadan itibaren maçının da hıncını almak isteyen Hollanda, Letonya'yı domine ederken, toplam 36 şut ile rakip kaleye bombardıman yaptı.

Son dakika spor haberleri: Milliler Letonya'yı böyle vuracak! İşte maçın analizi

Ancak sadece 11 isabet sağladı. bu maçta topla oynamada sadece yüzde 24'te kalıp, 4'te 0 isabetli şut ile oynadı.

Son dakika spor haberleri: Milliler Letonya'yı böyle vuracak! İşte maçın analizi

ADAM PAYLAŞIMI HATALI
Savunma hattında iki müsabakada da 4-4-2 formatı ile oynasalar da 39 yaşındaki hocaları aynı isimlerle sahada değildi. Düzenli bir ilk 11 yapıları yok. Alan savunmasında özellikle hava toplarında yaşanan paylaşım hataları en büyük dertleri.

Son dakika spor haberleri: Milliler Letonya'yı böyle vuracak! İşte maçın analizi

MERKEZDE ÇOĞALIYORLAR
karşısında da katı savunma uygulaması ile sahaya çıkacaklardır. Oyunun merkezini kendi yarı sahalarının ortası kabullenip buna göre bir düzen alabilirler. İleride hızlı atak arayan hücumda çoğalma tercihini bile çok az kullanıyor. Genelde 3 hızlı oyuncunun çıkışı ile gol arıyorlar.

Son dakika spor haberleri: Milliler Letonya'yı böyle vuracak! İşte maçın analizi

AKLIMIZ HAVADA OLMALI
hücum hattının, 'nın katı ve baskılı savunmasının arasında kaybolmasının önüne geçmenin iki çaresi var. İlki duran toplarda özellikle savunmadaki yüksek boylu isimlerimizin bulacağı kafa golleri.

Son dakika spor haberleri: Milliler Letonya'yı böyle vuracak! İşte maçın analizi

Bir diğer opsiyon ise uzaktan şutları ile etkili olan Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Ozan Tufan gibi isimlerin bu özellikleri ile direnci kırması.

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