Son dakika spor haberleri: Milliler Letonya'yı böyle vuracak! İşte maçın analizi

MERKEZDE ÇOĞALIYORLAR

Türkiye karşısında da katı savunma uygulaması ile sahaya çıkacaklardır. Oyunun merkezini kendi yarı sahalarının ortası kabullenip buna göre bir düzen alabilirler. İleride hızlı atak arayan Letonya hücumda çoğalma tercihini bile çok az kullanıyor. Genelde 3 hızlı oyuncunun çıkışı ile gol arıyorlar.