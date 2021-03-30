Son dakika spor haberleri: Milliler Letonya'yı böyle vuracak! İşte maçın analizi
Son dakika spor haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda mücadele eden ve grupta çıktığı 2 maçta aldığı 6 puanla zirvede yer alan A Milli Futbol Takım'ımız, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya'yı ağırlayacak. Ay-yıldızlılar, rakibini mağlup ederek 3'te 3 yapmayı ve zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. İşte kritik maç öncesi Letonya'nın artıları ve eksileri...
A Milli Takım'ımız, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda bugün Letonya ile kritik bir maça çıkacak. Zorlu mücadele öncesi Sabah Gazetesi, Letonya'nın zaaflarını ve A Milli Takım'ın artılarını analiz ederek, mücadelede olası senaryoları masaya yatırdı.
İşte o analiz:
Karadağ maçında kontratak düzeni ile sahaya çıkıp savunmalarını sağlama almak istediler. İlk golü de bu yolla Janis Ikaunieks'in ayağından bulsalar da skoru tutamadılar. Sonrasında yedikleri 2 gol ile sahadan 2-1 yenik ayrıldılar. Kuzey Avrupa ekibinin skoru tutmak üzerine kurulu oyun yapısı bugün de değişmeyecektir.
Ancak sadece 11 isabet sağladı. Letonya bu maçta topla oynamada sadece yüzde 24'te kalıp, 4'te 0 isabetli şut ile oynadı.
ADAM PAYLAŞIMI HATALI
Savunma hattında iki müsabakada da 4-4-2 formatı ile oynasalar da 39 yaşındaki hocaları Dainis Kazakevics aynı isimlerle sahada değildi. Düzenli bir ilk 11 yapıları yok. Alan savunmasında özellikle hava toplarında yaşanan paylaşım hataları en büyük dertleri.
MERKEZDE ÇOĞALIYORLAR
Türkiye karşısında da katı savunma uygulaması ile sahaya çıkacaklardır. Oyunun merkezini kendi yarı sahalarının ortası kabullenip buna göre bir düzen alabilirler. İleride hızlı atak arayan Letonya hücumda çoğalma tercihini bile çok az kullanıyor. Genelde 3 hızlı oyuncunun çıkışı ile gol arıyorlar.
Bir diğer opsiyon ise uzaktan şutları ile etkili olan Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Ozan Tufan gibi isimlerin bu özellikleri ile direnci kırması.
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