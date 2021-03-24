24 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Türkiye - Hollanda maçı öncesi Lille'den flaş paylaşım! "Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik..."
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, Türkiye - Hollanda maçı öncesi milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i etiketleyerek bir paylaşım yaptı. Fransız ekibi resmi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide, "TSİ 20.00'de Hollanda'ya karşı Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e başarılar dileriz" açıklamasında bulundu. İşte o paylaşım... | Son dakika spor haberleri
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, formasını giyen milli oyuncularımızı etiketleyerek Türkiye - Hollanda maçı öncesi bir paylaşım yaptı. Fransız ekibi Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formalarını paylaştığı gönderide, "TSİ 20.00'de Hollanda'ya karşı Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM
TSİ 20.00'de Hollanda'ya karşı Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e başarılar dileriz! pic.twitter.com/AhlIJurpmi— LOSC Lille EN (@LOSC_EN) March 24, 2021
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