24 Mart 2021, Çarşamba

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Son dakika spor haberi: Türkiye - Hollanda maçı öncesi Lille'den flaş paylaşım! "Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik..."

Lille'den Türkiye paylaşımı! Burak, Yusuf ve Zeki...
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 Giriş Tarihi: 24.03.2021

ekiplerinden , - maçı öncesi milli oyuncularımız , ve 'i etiketleyerek bir paylaşım yaptı. ekibi resmi sosyal medya hesabından yayınladığı gönderide, "TSİ 20.00'de Hollanda'ya karşı Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e başarılar dileriz" açıklamasında bulundu. İşte o paylaşım... | Son dakika spor haberleri

ekiplerinden , formasını giyen milli oyuncularımızı etiketleyerek - maçı öncesi bir paylaşım yaptı. ekibi , ve 'in formalarını paylaştığı gönderide, "TSİ 20.00'de Hollanda'ya karşı Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'e başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

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