24 Mart 2021, Çarşamba

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Türkiye-Hollanda maçı öncesi Şenol Güneş: İyi oyunla kazanmak istiyoruz

Güneş'ten Hollanda yorumu! İyi oyunla kazanmak istiyoruz
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 Giriş Tarihi: 24.03.2021

ilk maçında , 'yı ağırlayacak. Dev karşılaşma öncesinde teknik direktör açıklamalarda bulundu. Güneş, "Cesaretimizle, iyi bir oyunla kazanmak istiyoruz." dedi.

ilk maçında 'yı konuk edecek 'da teknik direktör maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Güneş'in açıklamalarından satır başları:

2022 Dünya Kupası'na katılmak için ilk maçımıza çıkıyoruz. En güçlü ve en önemli rakibimizle sahamızda oynuyoruz. Sabırla, kendi yeteneklerimizi kullanarak, kendi yeteneklerimizi göstermek istiyoruz. Sahaya bunun için çıkacağız.

Sonuç için herkesin emeğine ihtiyaç var. Türk halkının da duasını istiyoruz. Cesaretimizle, iyi bir oyunla kazanmak istiyoruz.

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