Türkiye-Hollanda maçı öncesi Şenol Güneş: İyi oyunla kazanmak istiyoruz

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda'yı konuk edecek A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Güneş'in açıklamalarından satır başları:

2022 Dünya Kupası'na katılmak için ilk maçımıza çıkıyoruz. En güçlü ve en önemli rakibimizle sahamızda oynuyoruz. Sabırla, kendi yeteneklerimizi kullanarak, kendi yeteneklerimizi göstermek istiyoruz. Sahaya bunun için çıkacağız.

Sonuç için herkesin emeğine ihtiyaç var. Türk halkının da duasını istiyoruz. Cesaretimizle, iyi bir oyunla kazanmak istiyoruz.

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