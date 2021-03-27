Norveç Türkiye maçının ardından Şenol Güneş: Başaramayacağımız şey yok

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Türkiye, Norveç'i 3-0 mağlup etti ve grupta liderliğe yükseldi. Mücadelenin ardından Ay-yıldızlıların teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, "Önümüzde bir Letonya maçı var. Ne havaya gireceğiz, ne ezik olacağız. İki maçta ezik olmadık, dik durduk. Türk insanının başaramayacağı bir şey yok." şeklinde konuştu.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 2. maçında Türkiye, İspanya'da karşılaştığı Norveç'i 3-0'la geçti. Galibiyetin ardından A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları:

Hikaye daha olmadı, işin başındayız. Her gün yeni bir başlangıç, yeni umutlarla yola çıkıyorsun. 6 puan almak güzel bir şey. Coşkulu ve istekli oynadık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum, olağanüstü çalıştılar.

Oyuncularımla gurur duyuyorum. 3 güzel gol attık. Rakip, 2 forvetiyle yükleme yapıyordu ama ona da tedbir aldık. Ben mutluyum, takım mutlu, Türkiye de mutlu. Bunlar güzel şey. Biz biriz, birlikteyiz.

Türk insanının başaramayacağı bir şey yok. İmkan, zaman verilsin.

Önümüzde bir Letonya maçı var. Ne havaya gireceğiz, ne ezik olacağız. İki maçta ezik olmadık, dik durduk. Daha değişik ve zor bir maç oynayacağız. Bugün için güzel ama yarınlar ne olur, bakacağız.

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