20 Şubat 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

A Milli Basketbol Takımı'nın İsveç maçı kadrosu belli oldu!

Milli Takım'ın kadrosu belli oldu
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda İsveç ile karşılaşacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın kadrosu belli oldu.

FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, İsveç karşılaşması kadrosu açıklandı.
Ay-yıldızlıların, bugün saat 17.00'de İsveç ile Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynayacağı müsabakanın sporcu listesi şöyle:

"Sertaç Şanlı (Anadolu Efes), A.Buğrahan Tuncer (Anadolu Efes), Deshane Davis Larkin (Anadolu Efes), Şehmus Hazer (Beşiktaş), Alperen Şengün (Beşiktaş), Furkan Haltalı (Beşiktaş), Doğuş Özdemiroğlu (Darüşşafaka), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe), Hüseyin Göksenin Köksal (Galatasaray), J.Metecan Birsen (Pınar Karşıyaka), Berk İbrahim Uğurlu (TOFAŞ), Samet Geyik (Türk T.)"

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