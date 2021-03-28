Norveç Türkiye maçı sonrası Stale Solbakken mağlubiyeti böyle yorumladı! "Büyük bir ders aldık"
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'le karşılaşan A Milli Takım, sahadan 3-0'lık net galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Norveç'in teknik direktör Stale Solbakken, "Kritik pozisyonlarda kararsızdık, keskin değildik. Daha hevesli, hırslı olmalıyız. İki takım arasındaki en büyük fark buydu. Büyük bir ders aldık" dedi.
Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, A Milli Takımımıza 3-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Büyük bir dezavantaj içinde olduklarını söyleyen Norveçli hoca, "Büyük bir ders aldık. Şimdi yapmamız gereken Karadağ maçını kazanmak. Eğer kazanırsak daha sonra Hollanda'yı da yenmeliyiz. Karadağ maçı bizim için küçük bir final olacak. 3 puanla tekrar işin içine dönme şansını yakalayacağız." dedi.
Türkiye'nin daha istekli olduğunu belirten 53 yaşındaki teknik adam, "Kritik pozisyonlarda kararsızdık, keskin değildik. Daha hevesli, hırslı olmalıyız. İki takım arasındaki en büyük fark buydu." ifadelerini kullandı.
Yememeleri gereken goller yediklerini ifade eden antrenör, "Uluslararası futbolda ceza alanını her şeyinle savunursun. Böyle goller yiyemezsin, buna izin veremezsin. 3 tane saçma gol yedik. Yediğimiz 2. korner golü kabustu. Bütün kornerlerin arka direğe atıldığını biliyorduk ancak olan oldu." diye konuştu.
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