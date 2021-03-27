27 Mart 2021, Cumartesi
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Norveç Türkiye maçında 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında Türkiye, Norveç'e konuk oldu. Mücadelenin 80. dakikasında Thorstvedt, Caner Erkin'e yaptığı sert faul sonrasında direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. İşte o pozisyon...
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ımız, G Grubu'ndaki 2. maçında Norveç ile karşı karşıya geldi.
Norveç'te Kristian Thorstvedt, 80. dakikada Caner Erkin'in ayağına sert bir müdahalede bulundu. Bu hareketin ardından maçın hakemi Alejandro Hernandez tereddüt etmeden Thorstvedt'e kırmızı kart gösterdi.
İşte o hareket:
*Görüntüler TRT 1'den alınmıştır.
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