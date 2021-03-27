27 Mart 2021, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçında Ozan Tufan'dan harika gol! İşte o anlar...

Ozan Tufan Norveç'i üzdü! İşte muhteşem gol...
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 Giriş Tarihi: 27.03.2021

ikinci maçında A Milli Takım'ımız deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 59. dakikasında ceza sahası dışından muhteşem bir şut çıkararak kendisinin 2, takımımızın 3. golünü kaydetti. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubunda mücadele eden A Milli Takım'ımız, zaferinin ardından 'e konuk oldu. ve 'nün golleriyle karşılaşmayı 2-0 üstün götürdüğümüz dakikalarda, Ozan Tufan bir kez daha sahneye çıktı ve 59. dakikada ceza sahası dışından muhteşem şutunda kaleci Jarstein'i çaresiz bıraktı. İşte o gol...


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