Son dakika spor haberi: Norveç - Türkiye maçında Ozan Tufan'dan harika gol! İşte o anlar...

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında A Milli Takım'ımız deplasmanda Norveç ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 59. dakikasında Ozan Tufan ceza sahası dışından muhteşem bir şut çıkararak kendisinin 2, takımımızın 3. golünü kaydetti. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubunda mücadele eden A Milli Takım'ımız, Hollanda zaferinin ardından Norveç'e konuk oldu. Ozan Tufan ve Çağlar Söyüncü'nün golleriyle karşılaşmayı 2-0 üstün götürdüğümüz dakikalarda, Ozan Tufan bir kez daha sahneye çıktı ve 59. dakikada ceza sahası dışından muhteşem şutunda kaleci Jarstein'i çaresiz bıraktı. İşte o gol...



(Fotoğraflar: TRT 1)

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