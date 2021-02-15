15 Şubat 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Şenol Güneş'ten şehitlerimiz için başsağlığı mesajı

Güneş'ten şehitlerimiz için başsağlığı mesajı
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 15.02.2021

Terör örgütü PKK tarafından Irak'ın kuzeyinde şehit edilen 13 vatandaşımız için, Teknik Direktörü başsağlığı mesajı yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde açıklamalarına yer verilen Güneş,"Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kartal 2 harekatı bölgesinde terör örgütü tarafından şehit edilen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizin huzur ve güvenliği için bu zor kış koşullarında gerek yurt içinde gerekse de sınır ötesinde kararlı bir mücadele gösteren güvenlik güçlerimize de üstün başarılar temenni ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine yönelecek tüm saldırılara, kardeşçe, el ele, yürek yüreğe karşı koyarak, birlikte yaşayabilmenin koşullarını oluşturabileceğimiz günlerin bir an önce gelmesi umuduyla."

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