Norveç-Türkiye maçı CANLI

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 2. maçında Türkiye, Norveç ile kozlarını paylaşıyor. Dev karşılaşmanın tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda'yı 4-2 mağlup eden A Milliler, Norveç'le kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

NORVEÇ-TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LER

Norveç: Jarstein, Ryerson, Ajer, Gregersen, Meling, Midtsjö, Berg, Odegaard, Elyounoussi, Sörloth, Haaland.

Türkiye: Uğurcan, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar, Umut Meraş, Ozan Tufan, Okay, Kenan, Hakan, Yusuf, Burak.

NORVEÇ - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Norveç - Türkiye maçı saat 20:00'de başladı ve TRT 1'de canlı yayınlanıyor.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında karşılaşacağı Norveç ile tarihte 10. kez rakip oldu.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936'da olmak üzere geride kalan 9 maçtan 4'ünü Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 11 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi.

SON MAÇI TÜRKİYE KAZANDI

Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile son maçını 17 Kasım 2007'de Oslo'da oynadı. 2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.

2021 YILINDAKİ İKİNCİ MAÇ

A Milli Takım, Norveç karşılaşmasıyla 2021 yılındaki ikinci maçına çıktı. Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yenmişti.

558. MAÇINA ÇIKTI

MilliTakım, Norveç maçıyla birilkte tarihinde 588. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 98 yıllık tarihinde 314'ü resmi, 273'ü özel 587 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 223 galibiyet, 140 beraberlik ve 224 yenilgi yaşadı.

A Milli Takım, bugüne kadar 89 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 587 karşılaşmanın 506'sını Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

779 GOL ATTI

Ay-Yıldızlı ekip, 251'i deplasmanda, 256'sı evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 779 gol attı, kalesinde 839 gol gördü.

NORVEÇ'E KARŞI 4-3 ÖNDEYİZ

A Milli Takımımız, Norveç ile tarihte 10. kez rakip oldu. İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936'da olmak üzere geride kalan 9 maçtan 4'ünü Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Bu müsabakalarda Türkiye'nin 11 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi.

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