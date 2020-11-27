Hırvatistan maçı kadrosu belli oldu! Shane Larkin...
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, 27 Kasım Cuma günü Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesinde milli takımın kadrosu belli oldu. | Son dakika Milli Takım haberleri
FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde D Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Takımı'nın Hırvatistan ile oynayacağı müsabakanın kadrosu belli oldu. Türk pasaportu alan Anadolu Efes'in yıldız ismi Shane Larkin kadroda yer aldı.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda 27 Kasım Cuma günü (bugün) saat 19.00'da oynanacak maç öncesi A Milli Erkek Takım Başantrenörü Orhun Ene'nin belirlediği kadro şöyle:
"Ege Arar, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, A. Buğrahan Tuncer, Deshane Davis Larkin, Alperen Şengün, Şehmus Hazer, Melih Mahmutoğlu, Hüseyin Göksenin Köksal, J.Metecan Birsen, Berkan Durmaz, Berk İbrahim Uğurlu"
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