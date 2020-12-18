18 Aralık 2020, Cuma

MİLLİ TAKIM

Hamit Altıntop: Hedefimiz 2022 Dünya Kupası'na katılmak

Altıntop: Hedefimiz 2022 Dünya Kupası'na katılmak
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 18.12.2020

(TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi , son 16 turu kura çekimi sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Altıntop, A Milli Futbol Takımı'nın hedefinin 2022 Dünya Kupası'na katılmak olduğunu söyledi.

, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen son 16 turu kura çekimi sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Altıntop, Türkiye'nin 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile yer aldığı G Grubu'yla ilgili olarak şunları söyledi:

"2020'ye baktığımızda A 'la ilgili beklentiler çok yüksekti. O konuda da biraz beklentilerin azaldığını hissediyoruz. Biz takımımıza, hocamıza inanıyoruz, orada çok büyük bir kalite olduğunu biliyoruz. Doğru konsantrasyonla, doğru çalışma metoduyla daha üst yerlere seviyelere çıkartacağımızı da biliyoruz. Onun çalışmasını da yapıyoruz, onun istişaresi de içeride oluyor, bundan emin olabilirsiniz. 2020 bizi tatmin etmedi ama şimdi mart ayında maçlarımızı oynayacağız, dengeli bir grup olduğunu düşünüyorum. Ama biz istediğimiz performansı sahaya koyamadığımız zaman her takıma yenilebileceğimizi de biliyoruz. Ciddiyet bekliyoruz, destek bekliyoruz, dua bekliyoruz ve doğru metotla, doğru sonuçlara ulaşacağız. Kesinlikle hedef Katar 2022."

Hamit Altıntop, "Türk takımlarının tamamı Avrupa kupalarından elendi. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu, "Burada zaten sıkıntılar olduğunu biliyoruz. Geçen seneler maalesef Şampiyonlar Ligi'nde olsun Avrupa Ligi'nde olsun iyi sonuçlar alamadık. Burada çok istesek de ama gerçekçi olmak gerekir, çok büyük de umudumuz yoktu. Burada öyle bir döneme geldik ki burada ciddi şekilde hasarları tespit edip, bu hasarları nasıl giderebiliriz... Bu sadece lafla değil, burada ciddi şekilde profesyonellere değer vermek, onları kadroya katmak, bilime önem vermek, geliştirme araştırma konusunda ciddi şekilde mesai yapmak gerekiyor. Burada iyi örnekler var, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda var... Biz onlar gibi olmak istemiyoruz ama onlardan öğreneceğimiz çok şey olduğuna inanıyorum." şeklinde yanıtladı.

Altıntop, Süper Lig'deki zirve yarışıyla ilgili olarak ise, "Sonuçlara baktığımızda takımların seviyesi birbirine yakın. Herkes eşit bir ortamda oynuyor. Seyircisiz maçlar, bazıları için üzücü, bazıları için avantaj, büyük camialar için bir dezavantaj. İçeride oynadıkları maçlarda taraftarlarının olmaması. Burada kendi eksiklerini, kendi artılarını daha iyi tartabilecekleri bir ortam olduğuna inanıyorum. Genel anlamda ligin gidişatını, takımların performansını, bireysel Türk arkadaşların performansı da gayet iyi." değerlendirmesinde bulundu.

Hamit Altıntop, Ziraat Türkiye Kupası'nda genç futbolcuların oynamasının da altını çizerek, "Son turda genç isimler ortaya çıktı, umarım onlar daha fazla şans bulur. Federasyon açısından önemli olan, genç futbolculara fırsat verdikçe, onları doğru bilgi ile donattığımızda ve desteklediğimizde en iyi şekilde performans göstereceklerini, bizi daha üst seviyeye çekeceklerini biliyoruz." şeklinde konuştu.

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