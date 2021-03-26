Türkiye ile Norveç ile 10. kez karşılaşıyor
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında yarın karşılaşacağı Norveç ile tarihte 10. kez rakip olacak.
İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936'da olmak üzere geride kalan 9 maçtan 4'ünü Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Bu müsabakalarda Türkiye'nin 11 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi.
Son maçı Türkiye kazandı
Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile son maçını 17 Kasım 2007'de Oslo'da oynadı.
2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.
Türkiye-Norveç maçları
Türkiye ile Norveç A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|17.11.2007
|Oslo
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2-1
|28.03.2007
|Frankfurt
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2-2
|15.08.2001
|Oslo
|Özel
|1-1
|23.02.2000
|İstanbul
|Özel
|0-2
|10.11.1993
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|2-1
|28.04.1993
|Oslo
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-3
|29.10.1961
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|2-1
|01.06.1961
|Oslo
|Dünya Kupası Elemeleri
|1-0
|03.08.1936
|Berlin
|Olimpiyat Oyunları
|0-4
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.
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