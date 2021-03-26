Türkiye ile Norveç ile 10. kez karşılaşıyor

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında yarın karşılaşacağı Norveç ile tarihte 10. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 1936'da olmak üzere geride kalan 9 maçtan 4'ünü Türkiye, 3'ünü Norveç kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 11 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi.

Son maçı Türkiye kazandı

Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile son maçını 17 Kasım 2007'de Oslo'da oynadı.

2008 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme mücadelesini Türkiye, Emre Belözoğlu ve Nihat Kahveci'nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.

Türkiye-Norveç maçları

Türkiye ile Norveç A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 17.11.2007 Oslo Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-1 28.03.2007 Frankfurt Avrupa Şampiyonası Elemeleri 2-2 15.08.2001 Oslo Özel 1-1 23.02.2000 İstanbul Özel 0-2 10.11.1993 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-1 28.04.1993 Oslo Dünya Kupası Elemeleri 1-3 29.10.1961 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 2-1 01.06.1961 Oslo Dünya Kupası Elemeleri 1-0 03.08.1936 Berlin Olimpiyat Oyunları 0-4

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.

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