26 Mart 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Türkiye ile Norveç ile 10. kez karşılaşıyor

Türkiye ile Norveç ile 10. randevuda
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 26.03.2021

A Milli Futbol Takımı, ikinci maçında yarın karşılaşacağı ile tarihte 10. kez rakip olacak.

İki ülke A milli futbol takımları arasında ilki 'da olmak üzere geride kalan 9 maçtan 4'ünü , 3'ünü kazandı, 2 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Bu müsabakalarda Türkiye'nin 11 golüne, Norveç 15 golle cevap verdi.

Son maçı Türkiye kazandı

Ay-yıldızlı ekip, Norveç ile son maçını 17 Kasım 2007'de 'da oynadı.

mücadelesini Türkiye, ve 'nin golleriyle 2-1 kazandı. Milli takım, bu galibiyetle 2008 Avrupa Şampiyonası'na katılma yolunda çok önemli bir galibiyet elde etmişti.

Türkiye-Norveç maçları

Türkiye ile Norveç A milli futbol takımları arasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
17.11.2007OsloAvrupa Şampiyonası Elemeleri2-1
28.03.2007FrankfurtAvrupa Şampiyonası Elemeleri2-2
15.08.2001OsloÖzel1-1
23.02.2000İstanbulÖzel0-2
10.11.1993İstanbulDünya Kupası Elemeleri2-1
28.04.1993OsloDünya Kupası Elemeleri1-3
29.10.1961İstanbulDünya Kupası Elemeleri2-1
01.06.1961OsloDünya Kupası Elemeleri1-0
03.08.1936BerlinOlimpiyat Oyunları0-4

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.


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