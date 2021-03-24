24 Mart 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Hollanda'da maç öncesinde sakatlık şoku! Jasper Cillessen...

Hollanda'da sakatlık şoku! Maç 11'inden çıkarıldı
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 Giriş Tarihi: 24.03.2021

maçında, Milli Takım'ımız 'yı konuk etti. Maç öncesinde Hollanda'da sakatlık şoku yaşandı. Deneyimli kaleci ısınma hareketleri yaptığı sırada sakatlanarak maç 11'inden çıkarıldı. Yerine kaleyi devraldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'nın ilk 11'inde yer aldığı açıklanan kaleci , maç öncesi ısınma bölümünde sakatlandı.

'in yerine, Türkiye karşısında kalede Tim Kurul maça başladı.

Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer, Galatasaray forması giyen Ryan Babel'e ise ilk 11'de şans vermedi.

De Boer takımını sahaya, Kurul, Tete, De Ligt, Blind, Wijndal, De Roon, Wijnaldum, De Jong, Malen, Berghuis ve Depay ilk 11'iyle sürdü.

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