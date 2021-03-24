24 Mart 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Hollanda'da maç öncesinde sakatlık şoku! Jasper Cillessen...
2022 Dünya Kupası elemeleri G Grubu ilk maçında, Milli Takım'ımız Hollanda'yı konuk etti. Maç öncesinde Hollanda'da sakatlık şoku yaşandı. Deneyimli kaleci Jasper Cillessen ısınma hareketleri yaptığı sırada sakatlanarak maç 11'inden çıkarıldı. Yerine Tim Krul kaleyi devraldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Hollanda'nın ilk 11'inde yer aldığı açıklanan kaleci Jasper Cillessen, maç öncesi ısınma bölümünde sakatlandı.
Cillessen'in yerine, Türkiye karşısında kalede Tim Kurul maça başladı.
Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer, Galatasaray forması giyen Ryan Babel'e ise ilk 11'de şans vermedi.
De Boer takımını sahaya, Kurul, Tete, De Ligt, Blind, Wijndal, De Roon, Wijnaldum, De Jong, Malen, Berghuis ve Depay ilk 11'iyle sürdü.
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