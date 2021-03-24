Son dakika spor haberi: Hollanda'da maç öncesinde sakatlık şoku! Jasper Cillessen...

Hollanda'nın ilk 11'inde yer aldığı açıklanan kaleci Jasper Cillessen, maç öncesi ısınma bölümünde sakatlandı.

Cillessen'in yerine, Türkiye karşısında kalede Tim Kurul maça başladı.

Hollanda Teknik Direktörü Frank de Boer, Galatasaray forması giyen Ryan Babel'e ise ilk 11'de şans vermedi.

De Boer takımını sahaya, Kurul, Tete, De Ligt, Blind, Wijndal, De Roon, Wijnaldum, De Jong, Malen, Berghuis ve Depay ilk 11'iyle sürdü.

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