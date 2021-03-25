25 Mart 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Türkiye - Hollanda maçının ardından Frank de Boer'den flaş sözler! "Türkiye şanslıydı..."

Yenilgiyi böyle yorumladı! Türkiye şanslıydı
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 Giriş Tarihi: 25.03.2021

ilk maçında A Milli Takım'ımız, Hollanda'yı 4-2 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü , " şanslıydı, şans bize gülmedi" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

Teknik Direktörü , 'ye 4-2 yenildikleri maçın sonrasında konuştu.

Karakter gösteremediklerini kaydeden , "3-0 geri düştüğünüz zaman biraz daha agresif oynamanız gerekiyor. 3-0'dan sonra biraz karakter göstererek oynamalıydık. 3-0'dan 3-2'ye getirdik, devam edip maçı da kazanabiliriz diye düşündük." dedi.

Kötü oynadıklarını ifade eden teknik adam, "İlk yarıda yaptıkları gibi, ikinci yarıda 1 defa geldiler ve gol attılar. Çok iyi fırsatlar da bulduk. İlk yarıda ile bir fırsatımız vardı. Savunmada çok kompakt ve agresif oynadı Türkiye. Aralara giremedik fazla. Çok pozisyon ürettik diyemem. 'in kafa vuruşu goldü. Türkiye şanslıydı, şans bize gülmedi. Genel olarak, en iyi oyunumuz değildi bu. ve olsalar oynarlardı. Bu bahane değil. Biz daha iyi oynamalıydık. Türkler daha iyi oynadı."

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"NE YAPAYIM, OTURUP AĞLAYAYIM MI?"

Teknik Direktörü Frank De Boer, ülkesinde maçın yayıncısı olan 'a flaş röportajda da açıklamalar yaptı.

İşte De Boer'in sözleri:

"Türkiye, maça kapalı savunma yaparak başladı. İlk attıkları gol geçiş oyununa bir örnek oldu. Ayrıca, Türkler bugün mutlu olmalı. İlk golde top aniden De Ligt'e çarparak yön değiştirdi. Ayrıca, golden önce muhtemelen bir penaltımız vardı. Kolay bir maç değildi.

iki net fırsat yakaladı. Normalde bu tip pozisyonlarda golleri atan bir oyuncuru ancak kötü şutlar attı ve kaleciyi şaşırtamadı. Ardından De Ligt'in kafa vuruşu vardı.

İlk yarıda daha hızlı oynamalıydık. İkinci yarıda bunu değiştirmek istiyorduk. Yardımcılarım ve Dwight Lodeweges ile nasıl oynayacağımıza dair konuşurken Türkiye'nin golü geldi.

En iyi durumumuzda değildik. Daha iyi fırsatlar yakalamalıydık. Donyell ile bulduğumuz 2 fırsattan gol çıkarabilmeliydik. O pozisyonlar yüzde yüzlüktü. Türkler ise çok daha efektifti ve bizim için kolay olmadı. Bizim için çok kötü bir sonuç. 10 maçın yalnızca ilkini oynadık. Alınacak daha çok puan var. Türkiye iyi bir rakip var ama kesin olarak söylemeliyim ki kaybedeceğimiz bir maç değildi.

Moral bozucu bir yenilgiydi ama pozitif kalmalıyız. Futbolda işler hızla değişir. Şimdi modumuzu değiştirmeliyiz. Çok tecrübeli oyuncularım var ve eminim ki bu yenilgiyi atlatacaklar.

Kötü bir yenilgi aldık ama oturup ağlamam mı gerekiyor? Daha iyisini yapacağız. Önce Letonya, sonra Cebelitarık maçlarını kazanmak için oynayacağız."

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