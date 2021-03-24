24 Mart 2021, Çarşamba
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İLK DEFA A MİLLİ TAKIM'DA!
Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Abdülkerim Bardakcı, ilk defa A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. 26 yaşındaki savunma oyuncusu milli takımın alt yaş kategorilerinde forma giymişti.
KONYASPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
Kaptanımız Abdülkerim Bardakcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçları için A Milli Takımımızın kadrosuna davet edilmiştir. Bu sezon ortaya koyduğu performans ile hak ettiği daveti alan kaptanımıza ve Milli Takımımıza başarılar diliyoruz.
Abdülkerim Bardakcı A Milli Takım kadrosuna dahil oldu
Son dakika spor haberleri: İttifak Holding Konyaspor'da göstermiş olduğu performansla göz dolduran isimlerin başında gelen Abdülkerim Bardakcı, Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci'nin sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarılmasının ardından aday kadroya dahil oldu.
Konyaspor'un savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. Yeşil-beyazlılar resmi sitesinden yaptığı açıklamayla oyuncusuna başarılar diledi. Ay-yıldızlılarda Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı.
İLK DEFA A MİLLİ TAKIM'DA!
Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Abdülkerim Bardakcı, ilk defa A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. 26 yaşındaki savunma oyuncusu milli takımın alt yaş kategorilerinde forma giymişti.
KONYASPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
Kaptanımız Abdülkerim Bardakcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçları için A Milli Takımımızın kadrosuna davet edilmiştir. Bu sezon ortaya koyduğu performans ile hak ettiği daveti alan kaptanımıza ve Milli Takımımıza başarılar diliyoruz.
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