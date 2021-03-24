24 Mart 2021, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Abdülkerim Bardakcı A Milli Takım kadrosuna dahil oldu

Hollanda maçı öncesi o ismi kadroya dahil etti!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 24.03.2021 Giriş Tarihi: 24.03.2021

Son dakika spor haberleri: 'da göstermiş olduğu performansla göz dolduran isimlerin başında gelen Abdülkerim Bardakcı, ve 'nin sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarılmasının ardından aday kadroya dahil oldu.

Konyaspor'un savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, kadrosuna dahil edildi. Yeşil-beyazlılar resmi sitesinden yaptığı açıklamayla oyuncusuna başarılar diledi. Ay-yıldızlılarda ve sakatlıkları sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı.

İLK DEFA A MİLLİ TAKIM'DA!
Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Abdülkerim Bardakcı, ilk defa A Milli Takım kadrosuna dahil edildi. 26 yaşındaki savunma oyuncusu milli takımın alt yaş kategorilerinde forma giymişti.

KONYASPOR'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:
Kaptanımız Abdülkerim Bardakcı, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçları için A Milli Takımımızın kadrosuna davet edilmiştir. Bu sezon ortaya koyduğu performans ile hak ettiği daveti alan kaptanımıza ve Milli Takımımıza başarılar diliyoruz.




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