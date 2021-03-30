2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda A Milli Takım'ımız sahasında Letonya'yı ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın canlı anlatımı aspor.com.tr'de...

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 3. maçında A Milli Futbol Takım'ımız Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Letonya'yı konuk ediyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

TÜRKİYE-LETONYA İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan, Çağlar, Mert Müldür, Ozan Kabak, Caner, Yusuf Yazıcı, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak.

Letonya: Steinbors, Savalnieks, Oss, Emsis, Cernomordijs, Jurkovskis, Fjodorovs, Tobers, Ciganiks, Ikaunieks, Uldrikis.

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Letonya maçı saat 21:45'te başladı ve TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında karşılaşacağı Letonya ile tarihte 7. kez rakip oldu.

Milliler, Letonya ile yaptığı 4'ü resmi, 2'si özel 6 maçtan birini kazandı, dördünde berabere kaldı, birini de yitirdi.

Türkiye ile Letonya arasında oynanan son 4 karşılaşma beraberlikle sona erdi.

TÜRKİYE İLK VE TEK GALİBİYETİNİ 1924'TE ALDI

İki ülke A milli futbol takımları arasındaki ilk maç, 22 Haziran 1924'te Riga'da yapıldı. Özel maçı Türkiye 3-1 kazandı, ay-yıldızlı ekibin gollerinin üçünü de Zeki Rıza Sporel attı.

2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında Letonya, 15 Kasım 2003 tarihinde Riga'da yapılan karşılaşmayı 1-0 kazandı. 19 Kasım 2003'te İstanbul'da, BJK İnönü Stadı'nda yapılan rövanş maçında 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde gördüğü 2 golle müsabaka 2-2 bitti. Eşleşmede kesin favori gösterilen Türkiye, final biletini sürpriz biçimde Letonya'ya kaptırdı.

Türkiye ile Letonya 28 Mayıs 2013'te Almanya'nın Duisburg kentinde özel maçta karşılaştı. 3-3 biten maçta Türkiye'nin gollerini Olcay Şahan, Selçuk İnan ve Veysel Sarı kaydetti.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13 Ekim 2014'te Riga'da yapılan maç 1-1 sonuçlandı. Ay-yıldızlı ekibin golü Bilal Kısa'dan geldi. 3 Eylül 2015'te Konya'da oynanan grubun diğer maçı da 1-1 sona erdi.

2021 YILINDAKİ ÜÇÜNCÜ MAÇ

A Milli Takım, Letonya karşılaşmasıyla 2021 yılındaki üçüncü maçına çıktı.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

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