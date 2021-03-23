Son dakika spor haberi: Ruud Gullit'ten Türkiye - Hollanda maçı öncesi çarpıcı sözler! "Aşırı tutkulular akıllarını kaybediyorlar"
2022 Dünya Kupası'na katılmak isteyen A Milli Takım'ımız, ilk sınavında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Ruud Gullit, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin aşırı tutkulu olduğunu dile getiren Gullit, "Türk futbolundaki ve milli takımındaki en büyük problem tutkuları. Aşırı tutkulular. Bazen böyle olduklarında akıllarını kaybedebiliyorlar" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
Avrupa Şampiyonası'nda sahne alacak olan A Milli Takım'ımız, 2022 Dünya Kupası'na giden ilk sınavına Hollanda karşısında çıkacak.
Türkiye – Hollanda maçı öncesinde beIN Sports'a konuşan Ruud Gullit çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Ruud Gullit'in açıklamaları:
"TÜRKİYE SAKİN KALIRSA..."
"Avrupa'da oynayan oyuncuları çok önemli. Güney Kore ve Japonya'daki Dünya Kupası'nda etkileyici bir iş çıkardılar. Zannedersem üçüncü sırada bitirdiler. Türk futbolundaki ve milli takımındaki en büyük problem tutkuları. Aşırı tutkulular. Bazen böyle olduklarında akıllarını kaybedebiliyorlar, eğer ki daha sakin kalabilirlerse ve kafalarını daha çok kullanabilirlerse inanılmaz bir takım olabilirler"
"KATAR'DA OLMAK İSTİYORUZ"
"Tabii ki Hollanda'nın elemeleri geçerek Dünya Kupası'na katılmasını umuyorum. Bizim için en önemli şey bu. Şu an için iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Fakat gerçekten iyi olduğumuzu göstermek için kendimizi göstermeliyiz. Avrupa Şampiyonası elemelerini geçtik ve bu yaz bu turnuvayı yaşayacağız. Katar'da da olmak istiyoruz."
"EN İYİLERİ İLK DEFA KATAR'DA İZLEYECEĞİZ"
En iyi oyuncuların ilk defa en iyi yerlerde oynamasını izleyeceğiz. Haziran ayında oynanan normal Dünya Kupalarından sonra oyuncuların sakatlandığını görüyorduk, bu yıl da ne kadar çok sayıda sakatlığın olduğunu görüyoruz. Liverpool'a bakın, kaç tane sakat oyuncuları var?
Van Dijk, Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek. Katar'da ise turnuva Aralık'ta herkesin fit bir durumda olduğu zamanda oynanacak. Katar'da çok iyi bir hava var ve stadyumlar gerçekten muhteşem.
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