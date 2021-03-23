23 Mart 2021, Salı

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: Ruud Gullit'ten Türkiye - Hollanda maçı öncesi çarpıcı sözler! "Aşırı tutkulular akıllarını kaybediyorlar"

Gullit'ten çarpıcı Türkiye yorumu! Akıllarını kaybediyorlar...
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 23.03.2021 Giriş Tarihi: 23.03.2021

'na katılmak isteyen A Milli Takım'ımız, ilk sınavında 'nda ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Ruud Gullit, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin aşırı tutkulu olduğunu dile getiren Gullit, "Türk futbolundaki ve milli takımındaki en büyük problem tutkuları. Aşırı tutkulular. Bazen böyle olduklarında akıllarını kaybedebiliyorlar" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

'nda sahne alacak olan A Milli Takım'ımız, 'na giden ilk sınavına karşısında çıkacak.

Türkiye – Hollanda maçı öncesinde beIN Sports'a konuşan Ruud Gullit çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Milli Takım'da İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare Hollanda maçı kadrosundan çıkarıldı

İşte Ruud Gullit'in açıklamaları:

"TÜRKİYE SAKİN KALIRSA..."

"'da oynayan oyuncuları çok önemli. ve 'daki 'nda etkileyici bir iş çıkardılar. Zannedersem üçüncü sırada bitirdiler. Türk futbolundaki ve milli takımındaki en büyük problem tutkuları. Aşırı tutkulular. Bazen böyle olduklarında akıllarını kaybedebiliyorlar, eğer ki daha sakin kalabilirlerse ve kafalarını daha çok kullanabilirlerse inanılmaz bir takım olabilirler"

"KATAR'DA OLMAK İSTİYORUZ"

"Tabii ki Hollanda'nın elemeleri geçerek Dünya Kupası'na katılmasını umuyorum. Bizim için en önemli şey bu. Şu an için iyi bir oyuncu grubuna sahibiz. Fakat gerçekten iyi olduğumuzu göstermek için kendimizi göstermeliyiz. Avrupa Şampiyonası elemelerini geçtik ve bu yaz bu turnuvayı yaşayacağız. Katar'da da olmak istiyoruz."

"EN İYİLERİ İLK DEFA KATAR'DA İZLEYECEĞİZ"

En iyi oyuncuların ilk defa en iyi yerlerde oynamasını izleyeceğiz. Haziran ayında oynanan normal Dünya Kupalarından sonra oyuncuların sakatlandığını görüyorduk, bu yıl da ne kadar çok sayıda sakatlığın olduğunu görüyoruz. 'a bakın, kaç tane sakat oyuncuları var?

, Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek. Katar'da ise turnuva Aralık'ta herkesin fit bir durumda olduğu zamanda oynanacak. Katar'da çok iyi bir hava var ve stadyumlar gerçekten muhteşem.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Milli Takım'da sakatlık şoku! 2 isim kadrodan çıkarıldı Milli Takım'da sakatlık şoku! 2 isim kadrodan çıkarıldı
Milli Takım Hollanda hazırlıklarını tamamladı Milli Takım Hollanda hazırlıklarını tamamladı
Burak'tan Hollanda maçı öncesi flaş sözler! Hayalimiz... Burak'tan Hollanda maçı öncesi flaş sözler! "Hayalimiz..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ