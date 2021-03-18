18 Mart 2021, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Ümit Milli Takımı'nın Hırvatistan ve Sırbistan maçları aday kadrosu belli oldu

Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 18.03.2021

Ümit Milli Takımı'nın Zagreb'de ve Alanya'da ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Ümit Milli Takımı'nın haziran ayında başlayacak 2023 UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme Müsabakaları öncesinde, 26 Mart Cuma günü Zagreb'de ve 30 Mart Salı günü Alanya'da ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, Hırvatistan ve Sırbistan maçlarının aday kadrosuna şu oyuncuları davet etti:

Kaleciler: Berke Özer (KVC Westerlo), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)

Defans: Ahmet Gülay (Aytemiz Alanyaspor), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir FK), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir FK), Şefik Abalı (FC Wacker Innsbruck), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Erdoğan Kaya (Turgutluspor), İsmail Çokçalış (Bursaspor), Bünyamin Balcı (Fraport-TAV Antalyaspor)

Orta Saha: Burak İnce (Altınordu), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Abdussamed Karnuçu (Tarsus İdman Yurdu), Melih İbrahimoğlu (Heracles Almelo), Erkan Eyibil (Go Ahead Eagles), Batuhan Kör (Bursaspor)

Forvet: Yusuf Barası (Az Alkmaar), Enis Destan (Altınordu), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport-TAV Antalyaspor), Mohamed Zeki Amdouni (FC Stade Lausanne Ouchy), Ali Akman, Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü)

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 21 Mart Pazar günü saat 17.00'de Le Meridien Otel'de toplanacak.

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