12 Mart 2021, Cuma

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'ın rakibi Norveç'in aday kadrosu açıklandı! Martin Linnes ve Sörtloth...

Millilerin rakibi Norveç'in kadrosu açıklandı! Linnes ve Sörloth...
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 Giriş Tarihi: 12.03.2021

'nde mücadele edecek A Milli Takım'ın 27 Mart'ta deplasmanda karşılaşacağı Norveç'in aday kadrosu açıklandı. Kadroda, Galatasaray'da forma giyen ile Trabzonspor'un eski oyuncusu Alexander Sorloth da yer aldı. İşte Norveç Teknik Direktörü tarafından belirlenen 31 kişilik aday kadro... | Son dakika spor haberleri

'nde mücadele edecek A Milli Takım'ın 27 Mart'ta deplasmanda karşılaşacağı Norveç'in aday kadrosu açıklandı. Kadroda, Galatasaray'da forma giyen ile Trabzonspor'un eski oyuncusu Alexander Sorloth da yer aldı.

Norveç Teknik Direktörü tarafından belirlenen 31 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Rune Jarstein (), (), (), (Valerenga Fotball)

Defans: Birger Meling (), Haitam Aleesami (), Martin Linnes (Galatasaray), (), Julian Ryerson (1. FC Union Berlin), Kristoffer Ajer (), Stefan Strandberg (FC Ural), Ruben Gabrielsen (Toulouse FC), Stian Gregersen (Molde FK), Marius Lode (FK Bodo/Glimt), Leo Ostigard (Coventry City FC)

Orta Saha: Fredrik Midtsjo (AZ Alkmaar), Mathias Normann (FC Rostov), Morten Thorsby (UC Sampdoria), Iver Fossum (Aalborg BK), Patrick Berg (FK Bodo/Glimt), Martin Odegaard (Arsenal FC), Sander Berge (Sheffield United FC), Mohamed Elyounoussi (Celtic FC), Jens Petter Hauge (AC Milan), Mats Moller Daehli (1. FC Nürnberg)

Forvet: Erling Haaland (Borussia Dortmund), Alexander Sorloth (RB Leipzig), Joshua King (Everton FC), Jorgen Strand Larsen (FC Groningen), Kristian Thorstvedt (KRC Genk), Tokmac Nguen (Ferencvarosi TC)

Norveç-Türkiye müsabakası ev sahibi ülkede Kovid-19 nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde 27 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda Stadyumu'nda oynanacak.

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Elemeleri'nde 24 Mart Çarşamba günü TSİ 20.00'de Hollanda, 30 Mart Salı günü TSİ 21.45'te Letonya ile karşılaşacak. Her iki karşılaşmaya da Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak.

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