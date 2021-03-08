08 Mart 2021, Pazartesi
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A Milli Kadın Basketbol Takımı'mızın FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu!
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda C Grubu'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile eşleşti.
Millilerimiz C Grubu'ndaki maçlarını 17-22 Haziran tarihleri arasında Fransa'nın Strasbourg şehrinde oynayacak.
2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu:
TÜRKİYE
Bosna Hersek
Slovenya
Belçika
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