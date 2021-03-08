08 Mart 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

A Milli Kadın Basketbol Takımı'mızın FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu!

Avrupa Şampiyonası'ndaki rakiplerimiz belli oldu!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 08.03.2021 Giriş Tarihi: 08.03.2021

, 'nda C Grubu'nda Bosna Hersek, Slovenya ve Belçika ile eşleşti.

Millilerimiz C Grubu'ndaki maçlarını 17-22 Haziran tarihleri arasında Fransa'nın Strasbourg şehrinde oynayacak.

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu:

TÜRKİYE

Bosna Hersek

Slovenya

Belçika

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