Son dakika spor haberi: A Milli Takım'da 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı! İşte detaylar...
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Letonya ile karşılaşacak olan A Milli Takım'da corona virüsü şoku yaşanıyor. 3 futbolcunun testi pozitif çıktı.
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nda mücadele eden A Milli Takım'ımızda corona virüsü şoku yaşanıyor. A Haber'in haberine göre 3 milli oyuncumuzun corona virüsü testi pozitif çıktı. Henüz resmi bir açıklama yayımlanmazken, hangi oyuncularımızı virüse yakalandığı ise belirsizliğini koruyor.
MUSTAFA DENİZLİ DE AÇIKLAMIŞTI!
A Spor'da yayınlanan 'Takım Oyunu' programına konuk olan Mustafa Denizli, canlı yayında 3 oyuncumuzun pozitif olduğu bilgisini vermişti. Denizli, "Akşam Şenol hoca ile konuştum. Yarın da test yapılacak ama negatif çıkma şansı daha düşük" ifadelerini kullandı.
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