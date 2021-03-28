29 Mart 2021, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Son dakika spor haberi: A Milli Takım'da 3 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı! İşte detaylar...

A Milli Takım'da corona virüsü şoku!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 Giriş Tarihi: 28.03.2021

'nde ile karşılaşacak olan 'da corona virüsü şoku yaşanıyor. 3 futbolcunun testi pozitif çıktı.

'nde G Grubu'nda mücadele eden 'ımızda corona virüsü şoku yaşanıyor. 'in haberine göre 3 milli oyuncumuzun corona virüsü testi pozitif çıktı. Henüz resmi bir açıklama yayımlanmazken, hangi oyuncularımızı virüse yakalandığı ise belirsizliğini koruyor.

MUSTAFA DENİZLİ DE AÇIKLAMIŞTI!

'da yayınlanan 'Takım Oyunu' programına konuk olan , canlı yayında 3 oyuncumuzun pozitif olduğu bilgisini vermişti. Denizli, "Akşam Şenol hoca ile konuştum. Yarın da test yapılacak ama negatif çıkma şansı daha düşük" ifadelerini kullandı.

Denizli açıkladı! A Milli Takım'da corona virüsü şoku!

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