15 Kasım 2020, Pazar

MİLLİ TAKIM

3 puan için saldır Türkiye! İşte Şenol Güneş'in Rusya maçı 11'i

3 puan için saldır Türkiye! İşte Güneş'in Rusya maçı 11'i
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 15.11.2020

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ımız, bugün Rusya'yı ağırlayacak. 4 maç sonunda 3 puanı bulunan Türkiye, mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. İşte teknik direktör Şenol Güneş'in Rusya maçı muhtemel ilk 11'i... | Son dakika Milli Takım haberleri

Her milli maçta olduğu gibi bugün de kalplerimiz ay-yıldız aşkıyla çarpacak. Şenol Güneş ve öğrencileri Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede Rusya'yı konuk edecek.

Rakibimiz 4 maç sonunda 8 puanla lider durumda. Türkiyemiz ise 3 puanla 3. basamakta yer alıyor. Tek hedefimiz bugünkü önemli randevudan 3 puanla ayrılarak şansımızı artırmak. Teknik direktörümüz Şenol Güneş de öğrencilerini bu yönde motive ediyor.

HÜCUMDA İYİYİZ

Türkiye, Rusya ile oynayacağı mücadele öncesinde Hırvatistan ile bir hazırlık karşılaşmasına çıktı. Ay-yıldızlılarımız bu maçta hücumda etkili olurken savunmada yine basit hatalar yaptık.

3-3 biten maçın ardından Şenol Güneş idmanlarda defanstaki problemleri çözmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Uluslar Ligi statüsüne göre ilk sırayı alan takım bir üst lige yükseliyor. Sonuncu olan takım ise alt lige düşüyor.

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BURAK'IN YERİNE CENK

Burak, Sırbistan ile oynanan karşılaşmanın son dakikasında kırmızı kart görmüştü. Burak'ın yerine Hırvatistan karşılaşmasında 1 gol, 1 asistle oynayan forma giyecek.

CHERCHESOV: TÜRKLER GÜÇLÜ

Rus Milli Takımı'nın hocası Stanislav Cherchesov, "Biz lideriz, Türkiye 3. sırada ancak bu oynayacağımız maçın kolay geçeceğini bize göstermiyor. Türkiye şu andaki teknik direktörüyle büyük başarılar elde etti. Milli Takım için her zaman güçlü mücadeleler veriyorlar" dedi.

RUSLARI HİÇ YENEMEDİK

Türkiye ile Rusya 8. defa karşı karşıya gelecekler. 7 maçta 4 yenilgi, 3 beraberlik aldık hiç kazanamadık. SSCB döneminde ise 15 maçın 12'sini kaybetmiştik. 3 defa da galip gelmiştik.

TESTLERİ NEGATİFE DÖNDÜ

Rusya'nın Moldova ile oynadığı özel maç öncesinde Anton Zabolotny, Alexander Erokhin ve Daniil Lesovoy'un koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı. Bu oyunculara yapılan ikinci testler negatife döndü. Takımla çalışmaya başladılar.

2020'DE 7. MAÇ

A Milli Takım 2020 yılında 7. karşılaşmasını Rusya ile İstanbul'da oynayacak. Henüz galibiyet alamadık.

TÜRKİYE-RUSYA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

TÜRKİYE: MERT, SANGARE, MERİH, OZAN KABAK, CANER, OZAN TUFAN, HAKAN, İRFAN CAN, CENGİZ, DENİZ, CENK.

RUSYA: GUILHERME, KARAVAEV, DIVEEV, DZHIKIYA, ZHIRKOV, MIRANCHUK, KUZYAEV, FOMIN, IONOV, CHERYSHEV, CHALOV.

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