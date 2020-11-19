Dış basın Macaristan-Türkiye maçından sonra bunları yazdı!
A Milli Futbol Takım'ımız, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. ve son maçında Macaristan deplasmanına konuk oldu. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan Türkiye alt lige düştü. Maçın ardından dış basın maçı bu şekilde değerlendirdi. İşte detaylar...
A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi'nde çıktığı son maçında deplasmanda Macaristan'a 2-0 yenilerek C Ligi'ne düştü.
Başta Macar basını olmak üzere dış basın da bu karşılaşmayı şöyle gördü...
Fransızların önde gelen spor gazetesi L'Equipe maçla ilgili, "Fransa'nın EURO 2021'deki rakiplerinden Macaristan, sahasında Türkiye'yi 2-0 yenerek A Ligi bileti aldı" ifadelerini kullandı.
Macar basınından HVG adlı site karşılaşma sonrası, "Macaristan 2-0 Türkiye, grubun kazananı Macar Milli Takımı" başlığını okuyucularına sundu.
Macar basınından bir başka site Mandiner ise karşılaşmayla ilgili, "Türkleri yendik; UEFA Uluslar Ligi'nde grup lideri olduk" başlığını kullandı.
Yine Macar basınından Nemzetisport ise müsabaka sonrası, takımmlarının B Ligi'nden A'ya yükseldiğine vurgu yaparak haberi, "B'den A'ya, milli takımımız Avrupa'nın elitleri içerisinde" başlığı ile duyurdu.
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