19 Kasım 2020, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Dış basın Macaristan-Türkiye maçından sonra bunları yazdı!

A Milli Futbol Takım'ımız, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. ve son maçında Macaristan deplasmanına konuk oldu. Sahadan 2-0 mağlup ayrılan Türkiye alt lige düştü. Maçın ardından dış basın maçı bu şekilde değerlendirdi. İşte detaylar...

Dış basın Macaristan-Türkiye maçından sonra bunları yazdı!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 Giriş Tarihi: 19.11.2020

A 'mız, 'nde çıktığı deplasmanda 'a 2-0 yenilerek C Ligi'ne düştü.

Dış basın Macaristan-Türkiye maçından sonra bunları yazdı!

Başta Macar basını olmak üzere da bu karşılaşmayı şöyle gördü...

Dış basın Macaristan-Türkiye maçından sonra bunları yazdı!

Fransızların önde gelen spor gazetesi L'Equipe maçla ilgili, "'nın EURO 2021'deki rakiplerinden , sahasında 'yi 2-0 yenerek A Ligi bileti aldı" ifadelerini kullandı.

Dış basın Macaristan-Türkiye maçından sonra bunları yazdı!

Macar basınından HVG adlı site karşılaşma sonrası, " 2-0 , grubun kazananı Macar Milli Takımı" başlığını okuyucularına sundu.

Dış basın Macaristan-Türkiye maçından sonra bunları yazdı!

Macar basınından bir başka site Mandiner ise karşılaşmayla ilgili, "Türkleri yendik; 'nde grup lideri olduk" başlığını kullandı.

Dış basın Macaristan-Türkiye maçından sonra bunları yazdı!

Yine Macar basınından Nemzetisport ise müsabaka sonrası, takımmlarının B Ligi'nden A'ya yükseldiğine vurgu yaparak haberi, "B'den A'ya, Avrupa'nın elitleri içerisinde" başlığı ile duyurdu.

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