Şenol Güneş Norveç-Türkiye maçı öncesi konuştu! "Stoperde sorun var"
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 2. maçında A Milli Futbol Takımımız, Norveç'e konuk olacak. Mücadele öncesinde teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. "Buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." diyen Güneş, "Ozan Kabak'ta bir problem var şu anda, rahatsız. Stoperde sorun var." şeklinde konuştu. | Son dakika Milli Takım haberleri
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 2. maçında Norveç'e konuk olacak A Milli Futbol Takımımızda teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.
İşte Güneş'in o sözleri:
Norveç'in son yıllarda yükselen bir değeri var. Dünya çapında oyuncularını piyasaya sürdüler. Kıran kırana bir maç olacak. Hollanda maçı ne kadar önemliyse, bu maç da aynı şekilde önemli bizim açımızdan.
Önümüze çıkan engelleri aşarak güçleniyoruz. Bazen şanssızlıklar da yaşayabiliyoruz. Güçlü rakibe karşı oynadık, seyahat yaptık. Buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz. Norveç karşısında hem fizik gücümüzü, hem moral gücümüzü, hem iman gücümüzü kullanacağız.
Dünya Kupası futbolun en üst organizasyonu. Bütün sporcuların hepsinin kendini dünya piyasasına sunabileceği, aynı zamanda sportif yarışta ülkeni ve insanını tanıtabilecek bir yere gideceğiz. O yüzden bu turnuvaya katılmak bizim için çok önemli.
Başından beri aile havasını kurmaya çalıştık. Her katılan arkadaşımız da buna katkıda bulunuyor. Biz Türkiye'yi temsil ediyoruz. Umutlu bakıp, mutlu dönmek istiyoruz.
Kampın ilk gününde İrfan Can ve Nazım ayrılmak zorunda kaldı. Daha sonra Zeki çıktı, Merih de düzelmedi. 4 tane oyuncu burada yok. Burada olanlar arasında da 1-2 sorunumuz var. Bir karar vereceğiz.
Hangi kaleciyi oynatsam hakkını vereceğini düşünüyorum. 4 kalecim de bir kaleci gibi, birbirlerinin duygu ve düşüncelerini paylaşıyorlar. Başlarda hataları vardı ama her geçen gün iyiye gidiyorlar. Hiçbir hatadan sonra yıkılmıyorlar, pes etmiyorlar.
Ozan Kabak'ta bir problem var şu anda, rahatsız. Stoperde sorun var.
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