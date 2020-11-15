15 Kasım 2020, Pazar

MİLLİ TAKIM

Millilerden kritik 3 puan! İşte güncel puan durumu

Millilerden kritik 3 puan! İşte güncel puan durumu
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 Giriş Tarihi: 15.11.2020

'nde 5. hafta karşılaşmasında , ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz rakibini 3-2 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

'nde 5. hafta karşılaşmasında , 'yı konuk etti. A 'mız rakbini 3-2 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı. Rusya ise 8 puanda kaldı. Ay yıldızlılar Rusya ile grupta oynadığı bir değer maçta 1-1 berabere kalmıştı. Türkiye, gruptaki son maçında ile karşı karşıya gelecek.

İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU
Rusya 8
Macaristan 7
TÜRKİYE 6
2

Macaristan-Sırbistan maçı 22-45'te oynanacak.

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