UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta karşılaşmasında Türkiye, Rusya ile karşı karşıya geldi. Millilerimiz rakibini 3-2 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.

UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta karşılaşmasında Türkiye, Rusya'yı konuk etti. A Milli Takımı'mız rakbini 3-2 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı. Rusya ise 8 puanda kaldı. Ay yıldızlılar Rusya ile grupta oynadığı bir değer maçta 1-1 berabere kalmıştı. Türkiye, gruptaki son maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek.



İŞTE GÜNCEL PUAN DURUMU

Rusya 8

Macaristan 7

TÜRKİYE 6

Sırbistan 2



Macaristan-Sırbistan maçı 22-45'te oynanacak.

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