16 Kasım 2020, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

Dünya Kupası elemelerinde muhtemel rakiplerimiz belli oldu!

Dünya Kupası elemelerinde muhtemel rakiplerimiz belli oldu!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 16.11.2020

A Milli Futbol Takımı, karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından sıralamasında rakibini geçmeyi başardı. Bu maçtan alınan puanlarla A , 2022 elemeleri kura çekimine 2. torbadan girmeyi garantiledi.

A Milli Takımı, Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 5. maçında 'yı 3-2 mağlup etti. Ay-Yıldızlıların, bu sonucun ardından 2022 Avrupa elemeleri kura çekiminde 2. torbada olması kesinleşti.

A Milliler, 7 Aralık tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak kura çekimine 2. torbadan girecek ve rakiplerini bekleyecek.

Şu ana kadar kesinleşen torbalar şu şekilde:

1. TORBA

Belçika
Fransa
İngiltere
Portekiz
İspanya
Hırvatistan
Almanya
Danimarka
İtalya
Hollanda

2. TORBA

İsviçre
Polonya
İsveç
Galler
Ukrayna
Avusturya
Türkiye
Slovakya

7 Aralık'taki kurada 3. torbada İskoçya ve Çekya'nın yer alacağı da kesinleşirken, diğer takımlar henüz belli olmadı.

10 GRUP LİDERİ DOĞRUDAN KATILACAK

55 takımın katılacağı kura çekiminde 6 takımlı 5 grup ve 5 takımlı 5 grup oluşturulacak. 10 grubu lider tamamlayacak 10 takım Katar'da yapılacak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

PLAY-OFF'TAN 3 TAKIM BİLET ALACAK

Grupları 2. sırada bitiren 10 takım ile birlikte Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım ise play-off maçları oynayacak ve buradan çıkan 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.

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