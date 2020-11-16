Dünya Kupası elemelerinde muhtemel rakiplerimiz belli oldu!
A Milli Futbol Takımı, Rusya karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından FIFA sıralamasında rakibini geçmeyi başardı. Bu maçtan alınan puanlarla A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası elemeleri kura çekimine 2. torbadan girmeyi garantiledi.
A Milli Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki 5. maçında Rusya'yı 3-2 mağlup etti. Ay-Yıldızlıların, bu sonucun ardından 2022 Dünya Kupası Avrupa elemeleri kura çekiminde 2. torbada olması kesinleşti.
A Milliler, 7 Aralık tarihinde İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak kura çekimine 2. torbadan girecek ve rakiplerini bekleyecek.
Şu ana kadar kesinleşen torbalar şu şekilde:
1. TORBA
Belçika
Fransa
İngiltere
Portekiz
İspanya
Hırvatistan
Almanya
Danimarka
İtalya
Hollanda
2. TORBA
İsviçre
Polonya
İsveç
Galler
Ukrayna
Avusturya
Türkiye
Slovakya
7 Aralık'taki kurada 3. torbada İskoçya ve Çekya'nın yer alacağı da kesinleşirken, diğer takımlar henüz belli olmadı.
10 GRUP LİDERİ DOĞRUDAN KATILACAK
55 takımın katılacağı kura çekiminde 6 takımlı 5 grup ve 5 takımlı 5 grup oluşturulacak. 10 grubu lider tamamlayacak 10 takım Katar'da yapılacak Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacak.
PLAY-OFF'TAN 3 TAKIM BİLET ALACAK
Grupları 2. sırada bitiren 10 takım ile birlikte Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım ise play-off maçları oynayacak ve buradan çıkan 3 takım daha Dünya Kupası bileti alacak.
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