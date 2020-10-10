"Güçlüyüz kazanırız"

Almanya maçındaki başarılı futbolun sürdürülmesini talep eden tecrübeli hoca, “Rusya ve Sırbistan’ı yenmeliyiz. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayalım” dedi

Ligler başlamadan Uluslar Ligi için toparlanan A Milli Takım, Macaristan'a yenilip, Sırbistan'la berabere kalmıştı. Aradan geçen 1 ayda futbolcuların durumunu gören Şenol Güneş, Almanya maçında göze hoş gelen bir futbol oynatmıştı. Güçlü rakibi karşısında takımın son saniyeye kadar mücadeleyi bırakmamasından memnun olan başarılı çalıştırıcı, talebelerinden Rusya ve Sırbistan maçı için 6 puan talep etti. A Milli Takımı, uzaktan etkili şutlar atan bir oyuncu grubundan oluşturan Şenol Güneş, Rusya maçı öncesi son taktiklerini veriyor. Tecrübeli hoca; Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı ve Okay Yokuşlu gibi isimlere kaleye daha şut çekmeleri konusunda tavsiyelerde bulunuyor. Güneş, özellikle kalecinin sektireceği şutların iyi takip edilmesini de tüm takıma söylüyor. Savunmayı ise hava topları konusunda uyarıyor.

ARKA DİREĞE KOŞ ZEKİ!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş sağ bek oyuncusu Zeki Çelik'ten özel bir istekte bulundu. Sol kanattan getirilen toplarda Lille'deki gibi arka direğe gitmesini söyleyen tecrübeli hoca, "Lille'de attığın gibi senden gol bekliyorum" dediği öğrenildi.

TÜRKLER'DEN YOĞUN İLGİ

Rusya-Türkiye maçının seyircili oynanacağı açıklanmıştı. 36 bin 500 kişilik VTB Arena Stadı'nın yüzde 30'u dolacak. Satışa çıkan 10 bin 950 bilete yoğun ilgi olduğu öğrenilirken özellikle Türk taraftarların sürpriz yaparak Rus tribününden koltuk satın aldığı kaydedildi.

SLOVEN HAKEM YÖNETECEK

Rusya-Türkiye maçının hakemi belli oldu. Yarın 21.45'te oynanacak maçı Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Dördüncü hakem ise Nejc Kajtazovic olacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayımlanacak.

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