10 Kasım 2020, Salı

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı Hırvatistan'a hazır!

Milli Takım Hırvatistan'a hazır!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 Giriş Tarihi: 10.11.2020

A 'mız, Hırvatistan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda corona virüsü tedbirleri kapsamında beklemeleri gereken ve yer almadı.

Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki idmanda milliler, dar alanda pas çalışmasının ardından Hırvatistan maçının taktiği üzerinde durdu.

İtalyan yerel sağlık makamlarının uyguladığı yeni tip corona virüsü (Covid-19) kaynaklı prosedürlerin tamamlanmasını beklemeleri gerektiği için 11 Kasım Çarşamba kampa katılmaları planlanan Sassuololu oyuncular ve , antrenmanda yer almadı.

, antrenmandan önce "Atam İzindeyiz" yazılı pankart açarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde andı.

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