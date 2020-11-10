A Milli Futbol Takımı Hırvatistan'a hazır!
A Milli Futbol Takımı'mız, Hırvatistan ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda corona virüsü tedbirleri kapsamında beklemeleri gereken Kaan Ayhan ve Mert Müldür yer almadı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki idmanda milliler, dar alanda pas çalışmasının ardından Hırvatistan maçının taktiği üzerinde durdu.
İtalyan yerel sağlık makamlarının uyguladığı yeni tip corona virüsü (Covid-19) kaynaklı prosedürlerin tamamlanmasını beklemeleri gerektiği için 11 Kasım Çarşamba kampa katılmaları planlanan Sassuololu oyuncular Kaan Ayhan ve Mert Müldür, antrenmanda yer almadı.
Milli takım, antrenmandan önce "Atam İzindeyiz" yazılı pankart açarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde andı.
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