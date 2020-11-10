A Milli Futbol Takımı Hırvatistan'a hazır!

A Milli Futbol Takımı'mızla hazırlık maçı oynayacak Hırvatistan'da, teknik direktör Zlatko Dalic, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Dalic, "Türkiye'nin Almanya ile yaptığı maçtan sonra karşımızdaki rakibin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha fark ettik" ifadelerini kullandı.