02 Eylül 2020, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Efsane döndü

Efsane döndü
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 02.09.2020

A ilk formasından esinlenilen yeni formalar tanıtıldı. , “Umuyorum ki bize nice başarılar getirecek” ifadesini kullandı.

Milli Takımlarımızın Nike tarafından hazırlanan formalarının tanıtımı yapıldı. Milli Takım'ın giydiği ilk formadan esinlenilen tasarım, büyük beğeni topladı. Geleneksel renklerimiz ve güçlü sembollerimizden ilham alan 2020 Nike Koleksiyonu'nda, bayrak ve bant tasarımın merkezini oluşturuyor. Milliler, ilk
kez yarın maçında yeni formaları sırtına geçirecek. Milli Takım Teknik Direktörü , ''Umuyorum ki yeni formalarımız bize nice başarılar getirecek'' ifadeleriyle formayı değerlendirdi. Öte yandan Şenol Güneş, yarın 21.45'te 'taki Macaristan maçı öncesinde bugün 17.30'da basın karşısına çıkacak.
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