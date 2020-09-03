Şov başlıyor! Haydi Türkiye...
Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi’nde bugün Macaristan’la karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda 21.45'te başlayacak maç TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Milli Takımımız, tam 291 gün sonra sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'ı ağırlıyor. B Ligi 3. Grup ilk maçında oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlıyor. Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor. Türkiye'nin Uluslar Ligi'nde oynayacağı ilk karşılaşmada Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. En son EURO 2020 Elemeleri'nde 17 Kasım 2019'da Andorra ile karşılaşan milliler, sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
TÜRKİYE: Mert Zeki Çağlar Merih Umut Cengiz Mahmut İrfan Ozan Hakan Burak
MACARİSTAN: Gulacsi Bese Orban Lang Hangya Patkai Nagy Simon Szoboszlai Sallai Szalai
YOLUN SONU KATAR'A ÇIKIYOR!
Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası finallerine gruptan gidemeyecek takımlar için Uluslar Ligi önem taşıyor. Dünya Kupası'nda gruplarını ikinci tamamlayan 10 takım ile Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan 2 ülke, Play-Off maçlarında mücadele edecek.
RESMİ MAÇLARDA ÖNDEYİZ
A Milli Takım, daha önce 6 resmi maçta karşılaştığı Macaristan'a yalnızca 1 kez yenildi. Bu karşılaşmaların 3'ünden galibiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekibimiz, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Oynanan 6 özel maçın ise 5'ini Macaristan, 1'ini Türkiye kazandı.
579
Türkiye, Macaristan maçıyla birlikte tarihindeki 579. sınavına çıkacak. A Milli Takım, 97 yıllık tarihinde 307'si resmi, 271'i özel 578 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 221'ini kazanan ay-yıldızlı ekibimi, 135 beraberlik, 222 de yenilgi aldı. 763 kez rakip fileleri havalandıran milliler, kalesinde ise 823 gol gördü.
GERİ SAYIM BAŞLADI
Ay-yıldızlı ekibimiz, Macaristan maçı için dün öğle saatlerinde İstanbul'dan Sivas'a geçti. Akşam saatlerinde karşılaşmanın oynanacağı 4 Eylül Stadı'nda taktik prova yapan A Milli Takım, daha sonra maç için geri sayıma geçti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama