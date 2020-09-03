Şov başlıyor! Haydi Türkiye...

Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi’nde bugün Macaristan’la karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda 21.45'te başlayacak maç TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Milli Takımımız, tam 291 gün sonra sahaya çıkıyor. Ay-yıldızlı ekibimiz, UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'ı ağırlıyor. B Ligi 3. Grup ilk maçında oynanacak karşılaşma saat 21.45'te başlıyor. Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanıyor. Türkiye'nin Uluslar Ligi'nde oynayacağı ilk karşılaşmada Portekizli hakem Artur Dias düdük çalacak. Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak. En son EURO 2020 Elemeleri'nde 17 Kasım 2019'da Andorra ile karşılaşan milliler, sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.



MUHTEMEL 11'LER



TÜRKİYE: Mert Zeki Çağlar Merih Umut Cengiz Mahmut İrfan Ozan Hakan Burak

MACARİSTAN: Gulacsi Bese Orban Lang Hangya Patkai Nagy Simon Szoboszlai Sallai Szalai



YOLUN SONU KATAR'A ÇIKIYOR!

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası finallerine gruptan gidemeyecek takımlar için Uluslar Ligi önem taşıyor. Dünya Kupası'nda gruplarını ikinci tamamlayan 10 takım ile Uluslar Ligi gruplarını en iyi puanla lider tamamlayan 2 ülke, Play-Off maçlarında mücadele edecek.



RESMİ MAÇLARDA ÖNDEYİZ

A Milli Takım, daha önce 6 resmi maçta karşılaştığı Macaristan'a yalnızca 1 kez yenildi. Bu karşılaşmaların 3'ünden galibiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekibimiz, 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Oynanan 6 özel maçın ise 5'ini Macaristan, 1'ini Türkiye kazandı.



579

Türkiye, Macaristan maçıyla birlikte tarihindeki 579. sınavına çıkacak. A Milli Takım, 97 yıllık tarihinde 307'si resmi, 271'i özel 578 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 221'ini kazanan ay-yıldızlı ekibimi, 135 beraberlik, 222 de yenilgi aldı. 763 kez rakip fileleri havalandıran milliler, kalesinde ise 823 gol gördü.



GERİ SAYIM BAŞLADI

Ay-yıldızlı ekibimiz, Macaristan maçı için dün öğle saatlerinde İstanbul'dan Sivas'a geçti. Akşam saatlerinde karşılaşmanın oynanacağı 4 Eylül Stadı'nda taktik prova yapan A Milli Takım, daha sonra maç için geri sayıma geçti.

DİĞER