22 Ekim 2020, Perşembe

MİLLİ TAKIM

FIFA dünya sıralaması açıklandı! Türkiye...

FIFA dünya sıralaması açıklandı! Türkiye...
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 Giriş Tarihi: 22.10.2020

, resmi internet sitesinden ekim ayı dünya sıralamasını açıkladı. A Milli Futbol Takımı'mız bir basamak gerileyerek 33. sırada yer aldı.

Ay-yıldızlıların bir basamak gerileyerek bin 486 puanla 33'üncü olduğu klasmanın ilk 10'unda ise birinci, ikinci, ise üçüncü

sıradaki yerini korurken, bir basamak yükselerek altıncı, Arjantin ise sekizinci oldu.

Bir sonraki dünya sıralaması, 26 Kasım 2020'de açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim

1 Belçika 1765 -
2 Fransa 1752 -
3 Brezilya 1725 -
4 1669 -
5 Portekiz 1661 -
6 İspanya 1639 1
7 Uruguay 1637 -1
8 Arjantin 1636 1
9 Hırvatistan 1634 -1
10 Kolombiya 1631 -

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