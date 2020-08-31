A Milli Takım'da Mert Çetin sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gündem, A Milli Takım ve Türk futbolu hakkında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, Ferdi Kadıoğlu'nu milli takımda görmek istediğini duyururken, Abdülkadir Ömür'ü ise neden milli takıma almadığını açıkça ifade etti.