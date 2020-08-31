31 Ağustos 2020, Pazartesi

MİLLİ TAKIM

A Milli Takım'da Mert Çetin sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı!

Milli Takım'da şok sakatlık! Aday kadrodan çıkarıldı
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 Giriş Tarihi: 31.08.2020

A Milli Takımımız'da sakatlık şoku yaşanıyor... Uluslar Ligi'nde Macaristan ve Sırbistan ile karşılaşacak takımımızda sakatlandı ve aday kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımımız'da sakatlık şoku yaşanıyor. Yaz transfer döneminde Roma'dan Hellas Verona'ya kiralanan yaşadığı sakatlık sebebiyle kadrosundan çıkarıldı.

23 yaşındaki futbolcu sağ ayak tabanındaki sakatlık nedeniyle Uluslar Ligi'nde karşılaşacağımız Macaristan ve Sırbistan maçlarında sahadaki yerini alamayacak.

Ve Şenol Güneş açıkladı! haberin devamı

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