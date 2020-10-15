TFF Başkanvekili Ali Düşmez'den seyirci açıklaması! "Mümkün olduğu kadar..."
UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan'ı konuk ettiğimiz maçta locaların yüzde 50'sine seyirci alınmıştı. Konuyla ilgili TFF Başkanvekili Ali DÜşmez'den açıklama geldi. Düşmez, "Biz TFF olarak mümkün olduğu kadar seyirci sayısının artmasından yanayız" ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Türkiye'nin Sırbistan ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından özel açıklamalarda bulundu. Oynanan oyuna göre skor için sevinebileceklerini belirten Ali Düşmez, "2-0'dan 2-2 oldu, hoşumuza gidiyor gibi ama biz bu maçtan kesin galibiyetle ayrılmak istiyorduk, arzumuz oydu. Oyuna göre 2-2'lik skora sevinebiliriz ama yenemediğimiz için ben çok mutlu değilim" diye konuştu.
"TFF OLARAK MÜMKÜN OLDUĞU KADAR SEYİRCİ SAYISININ ARTMASINDAN YANAYIZ"
TFF olarak maçlardaki seyirci sayısını mümkün olduğunca arttırmak istediklerine değinen Düşmez, "TFF'nin değerli başkanı Nihat Başkan ve ben de hep ifade ediyorum. Bu oyun seyirciyle güzel. Futbol seyirciyle güzelleşiyor. Önümüzdeki günlerde ortamı değerlendireceğiz. Bugün biraz seyirci başladı, inşallah bu maya tutar ve daha da kalabalıklaşırız. Bu kadar az seyirci bile bir motivasyon kaynağı. Hele ki kendi sahanızda oynadığınız maçlar da seyirciler çok daha değerli. Futbol onlarla güzel, ben her zaman söylüyorum ama ortam, Covid buna müsaade etsin. Biz TFF olarak mümkün olduğu kadar seyirci sayısının artmasından yanayız" ifadelerini kullandı.
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