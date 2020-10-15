15 Ekim 2020, Perşembe

MİLLİ TAKIM

Sırbistan Milli Takım Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic: Gerektiği kadar iyi oynamadık

“Gerektiği kadar iyi oynamadık”
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 15.10.2020

Uluslar Ligi 4. hafta karşılaşmasında Türkiye'ye konuk olan Sırbistan, 2-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Mücadele sonrası konuk ekibin teknik direktörü Ljubisa Tumbakovic, "Gerektiği kadar iyi oynayamadık" ifadelerini kullandı.

Uluslar B Ligi 3. Grup 4. maçında Türkiye deplasmanında 2-0 öne geçmesine karşın sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Sırbistan'da Teknik Direktör Ljubisa Tumbakovic karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Skoru korumaları gerektiğini söyleyen Tombakovic, "Skoru neden koruyamadığımızdan ziyade neden skor bu duruma geldi diye sormamız gerekiyor. Türkiye çok kaliteli, değerli bir takım. İlk yarı daha öndeydik. Bu morali ve konsantrasyonu tutamadık. Bazı oyuncularımız sakattı ve bazı isimler sakatlandı. Gerektiği kadar iyi oynayamadığımızı düşünüyorum. Yine de sonuç ortada" ifadelerini kullandı.

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