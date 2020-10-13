13 Ekim 2020, Salı
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Sırbistan'ın 7 futbolcusu Türkiye kafilesinde yer almadı
UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'mızla karşılaşacak Sırbistan'da 7 oyuncu Türkiye kafilesinde yer almadı. İşte detaylar...
Sırbistan Futbol Federasyonundan (FSS) yapılan açıklamada, aday kadroda yer alan 7 ismin bugün Türkiye'ye hareket eden kafilede yer almadığı belirtildi.
Dusan Tadic, Luka Milivojevic, Emil Rockov, Marko Grujic, Strahinja Pavlovic, Aleksandar Katai ve Sasa Zdjelar'ın kendi kulüplerine erken dönmek için A Milli Takım Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic'ten izin aldıkları ve kafileden ayrıldıkları bildirildi.
Türkiye ile Sırbistan, 14 Ekim'de Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
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