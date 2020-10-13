13 Ekim 2020, Salı

MİLLİ TAKIM

Sırbistan'ın 7 futbolcusu Türkiye kafilesinde yer almadı

Sırbistan'da 7 futbolcu Türkiye maçında yok!
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 13.10.2020 Giriş Tarihi: 13.10.2020

Uluslar B Ligi'nde A Milli Takımı'mızla karşılaşacak 'da 7 oyuncu kafilesinde yer almadı. İşte detaylar...

Federasyonundan (FSS) yapılan açıklamada, aday kadroda yer alan 7 ismin bugün 'ye hareket eden kafilede yer almadığı belirtildi.

, , , , , ve 'ın kendi kulüplerine erken dönmek için A Milli Takım Teknik Direktörü Ljubisa Tumbakovic'ten izin aldıkları ve kafileden ayrıldıkları bildirildi.

Türkiye ile Sırbistan, 14 Ekim'de Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Şenol Güneş A Milli Takım'la 67. maçında haberin devamı

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