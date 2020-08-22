23 Ağustos 2020, Pazar

MİLLİ TAKIM

Milli takımlarda yeni görevlendirmeler! Tolunay Kafkas...

Milli takımlarda yeni görevlendirmeler!
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 22.08.2020

Türkiye Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü ve 'da yeni görevlendirmeler yapıldı. Buna göre futbol gelişim direktörü olurken, ise Ümit (U21) Milli Takım Teknik Direktörü oldu.

'den yapılan açıklamada, "Türkiye Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Ümit (U21) Milli Takımı'nda yeni görevlendirmelerde bulunuldu. Buna göre; TFF Futbol Gelişim Direktörü, Ümit (U21) Milli Takımı Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu, TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı, da A ve Ümit (U21) Milli Takımları Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü oldu" ifadelerine yer verildi.

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