12 Ekim 2020, Pazartesi

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Rusya maçına Cengiz Ünder damgası! "Farklı seviyelere..."

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takım'ımız deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede 2. yarı oyuna giren milli yıldız Cengiz Ünder maça damga vurdu. . İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'e transfer olan Ünder bu futboluyla sosyal medyada gündem oldu. İşte o yorumlar...


Giriş Tarihi: 12.10.2020 09:49
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Rusya maçına Cengiz Ünder damgası! Farklı seviyelere...

Uluslar Ligi G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'mız, Rusya ile deplasmanda karşılaştı. A Milli Takım ahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

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Rusya maçına Cengiz Ünder damgası! Farklı seviyelere...

Türkiye'nin golünü 62. dakikada Kenan Karaman kaydetti. Rusya'nın golünü ise 28. dakikada Miranchuk attı.

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Rusya maçına Cengiz Ünder damgası! Farklı seviyelere...

Bu sonuçla Türkiye grupta 2 puanla 3. sırada yer aldı. Rusya ise 7 puanla liderliğini sürdürdü.

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Rusya maçına Cengiz Ünder damgası! Farklı seviyelere...

CENGİZ'DEN MAÇA DAMGA VURAN PERFORMANS

2. yarıda oyuna giren Cengiz Ünder, Zhirkov'un kabusu oldu. Yıldız futbolcu maçın kaderini de değiştiren isimdi.

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Rusya maçına Cengiz Ünder damgası! Farklı seviyelere...

66. dakikada Cengiz Ünder nefis bir şut çıkardı. 90 tabir edilen yere giden sert şutu Shunin son anda çıkardı.

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