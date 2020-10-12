Rusya maçına Cengiz Ünder damgası! "Farklı seviyelere..."

UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Futbol Takım'ımız deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede 2. yarı oyuna giren milli yıldız Cengiz Ünder maça damga vurdu. . İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'e transfer olan Ünder bu futboluyla sosyal medyada gündem oldu. İşte o yorumlar...







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Giriş Tarihi: 12.10.2020 09:49 ABONE OL