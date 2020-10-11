A Milli Takım ilk peşinde! İşte Şenol Güneş'in Rusya maçı 11'i

UEFA Uluslar Ligi 3. hafta maçında A Milli Futbol Takımı'mız Rusya'ya konuk olacak. Daha önce rakibine 6 kez konuk olan kırmızı-beyazlılar; bu maçlardan 4 kez mağlup ayrılırken, 2 kere de eşitliği bozamadı. Milli takımımız bir ilki gerçekleştirmek için sahaya çıkarken, teknik direktör Şenol Güneş'in ise muhtemel ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda yer alan Türkiye üçüncü maçında bu akşam deplasmanda Rusya ile karşılaşıyor. Başkent Moskova'daki VTB Arena'da oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Ay-yıldızılar, grubunda daha önce Macaristan'a Sivas'ta 1-0 yenilirken, Sırbistan ile rakip sahada golsüz berabere kalmıştı. Rakip Rusya ise 6 puanla lider. Macaristan 3 puanla ikinci sırada yer alırken, Türkiye ve Sırbistan'ın 1'er puanları bulunuyor.

SLOVEN JUG YÖNETECEK

Hazırlık maçında Almanya'ya karşı 3 kez geri düşmesine rağmen maçtan 3-3 ile ayrılan ay-yıldızlılar, güçlü rakibine kök söktürdü. 'Bizim Çocuklar' Rusya maçında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Kritik müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Matej Jug yönetecek. Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında Macaristan'ı konuk edecek. Milliler, 14 Ekim'de Türk Telekom Stadyumu'nda gruptaki 4. maçında Sırbistan'ı ağırlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Rusya: Shunin, Cheryshev, Semenov, Kudryashov, Karavaev, Ozdoev, Gazinsky, Ionov, Miranchuk, Kuzyaev, Dzyuba.

Türkiye: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Ozan, Hakan, Cengiz, Efecan, Kenan, Burak.

MİLLİLER İLK PEŞİNDE

A Milli Futbol Takım, Rusya'yla daha önce 6 maç yaptı. Ay-yıldızlılar 4'ünü kaybederken, 2 kez beraberlik aldı. Bu müsabakalarda 2 gol atan milliler, kalesinde 7 gol gördü. Dağılmadan önce Sovyetler Birliği ile 15 kez karşılaşan Türkiye; 3 galibiyet, 12 mağlubiyet almıştı.

GURBETÇİLER TRİBÜNE ÇEVİRDİ

Hazırlık maçı için Almanya'ya gelen Türkiye'de, çalışmalarını burada sürdürmüştü. Dün Rusya'ya uçan ay-yıldızlıları gurbetçiler uğurladı. Futbolculara tezahürat yapan taraftarlar, Köln havalimanını tribüne çevirdi.

KAZANMAK İSTİYORUZ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Rusya'nın güçlü bir takım olduğunu ve soğuk bir havada maça çıkacaklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "İlk iki maçta 1 puanda kalmak bizim için de sürpriz oldu. Eylül ayına göre daha iyi durumdayız. Takımlarımız pandeminin gölgesinde çalışıyor. Kasım ayındaki Rusya karşılaşmayı, Galatasaray'ın stadında, İstanbul'da oynanacak. İstanbul dışındaki kentleri de düşünüyorduk ama pandemi olunca zor oldu. Taraftar olmayınca anlamı olmuyor. Takımıma güveniyorum. Sahada en iyisini veren ve son düdüğe kadar mücadele edecek oyuncu grubuna sahibiz" diye konuştu.

KENAN GÖREVE HAZIR

Şenol Güneş ile birlikte basın toplantısına katılan Kenan Karaman, nerede görev verilirse oynamaya hazır olduğunu söyledi. 26 yaşındaki oyuncu, "Forvette kendimi daha iyi görüyorum. Güçlü rakiplere karşı kanatlarda da takıma iyi katkı sağlayacağımı düşünüyorum. Hocamız nerede uygun görüyorsa orada yüzde yüüzümle katkı sağlamaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

CHERCHESOV: RAKİP ÇOK GÜÇLÜ

Rusya Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov, Türkiye maçı öncesi futbolcularımızın performansını övdü. Türkiye'nin Almanya maçı hakkında konuşan Cherchesov, "Karşımızda Türkiye gibi güçlü bir rakibimiz var, odaklanmış durumdayız. Eylül ayına kıyasla Türkiye'nin bugün daha iyi olduğunu düşünüyorum. Almanya'ya 3 gol attılar. Kadroda rotasyon olmasına rağmen bu çok zor bir şeydir" dedi.

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