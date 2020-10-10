10 Ekim 2020, Cumartesi

MİLLİ TAKIM

Maestro Hakan Çalhanoğlu

Maestro Hakan
MİLLİ TAKIM
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Giriş Tarihi: 10.10.2020

Milan’da pandemi sonrası coşan , bu sezona da muhteşem başladı. Rusya’da sahada olacak yıldız isim, Güneş’in en büyük silahı!

hayatını İtalyan devi Milan'da sürdüren , A Milli Takım'ın Rusya ve Sırbistan karşısında en büyük silahlarından olacak. Geçen sezona durgun başlayan 25 yaşındaki maestro, pandemi döneminde verilen 3 aylık aranın ardından sahalara muhteşem dönmüştü. Hakan, hazirandan ağustosa Milan'da çıktığı 12 maçta 6 gol, 8 asist yapmıştı. Yıldız futbolcu bu sezon da 6 maçta 4 gol, 3 asistle oynayarak takımını sırtlamayı başardı. Hakan yüksek performansını milli takıma da taşıyarak göğsümüzü kabartmak istiyor. Şenol Güneş, yıldız futbolcuya çok güveniyor.

GÖZLER KRAL'DA

Almanya maçında yedek soyunan Burak Yılmaz, Rusya'da formasını 'dan alacak. Lille'in; Nantes (2-0) ve Strasbourg (3-0) maçlarında birer gol atan ve eski formuna kavuşan Kral, ayyıldızlıların umudu olacak. Milli formayı 2006'da ilk kez sırtına geçiren 35'lik santrforun 61 maçta 24 gol atarken ve 5 asist yaptı.

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