Maestro Hakan Çalhanoğlu
Milan’da pandemi sonrası coşan Hakan Çalhanoğlu, bu sezona da muhteşem başladı. Rusya’da sahada olacak yıldız isim, Güneş’in en büyük silahı!
Futbol hayatını İtalyan devi Milan'da sürdüren Hakan Çalhanoğlu, A Milli Takım'ın Rusya ve Sırbistan karşısında en büyük silahlarından olacak. Geçen sezona durgun başlayan 25 yaşındaki maestro, pandemi döneminde verilen 3 aylık aranın ardından sahalara muhteşem dönmüştü. Hakan, hazirandan ağustosa Milan'da çıktığı 12 maçta 6 gol, 8 asist yapmıştı. Yıldız futbolcu bu sezon da 6 maçta 4 gol, 3 asistle oynayarak takımını sırtlamayı başardı. Hakan yüksek performansını milli takıma da taşıyarak göğsümüzü kabartmak istiyor. Şenol Güneş, yıldız futbolcuya çok güveniyor.
GÖZLER KRAL'DA
Almanya maçında yedek soyunan Burak Yılmaz, Rusya'da formasını Enes Ünal'dan alacak. Lille'in; Nantes (2-0) ve Strasbourg (3-0) maçlarında birer gol atan ve eski formuna kavuşan Kral, ayyıldızlıların umudu olacak. Milli formayı 2006'da ilk kez sırtına geçiren 35'lik santrforun 61 maçta 24 gol atarken ve 5 asist yaptı.
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