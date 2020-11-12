12 Kasım 2020, Perşembe
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Türkiye U21 - Avusturya U21 maç naklen A Spor'da!
Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı'mız 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki 9. maçında Avusturya ile kozlarını paylaşacak. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas ile yeni bir oluşuma giren Ümit Milli Futbol Takımı, Avusturya ile karşılaşacak.
Altay Bayındır, Ravil Tagir, Yusuf Sarı, Burak Kapacak, Ömer Faruk Beyaz, Halil Dervişoğlu, Güven Yalçın, Ali Akman...
Türk futbolunun geleceğine damga vuracak futbolcular A Spor'da sahne alacak!
Türkiye U21 - Avusturya U21 karşılaşması 13 Kasım 2020 Cuma saat 20:00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndan canlı yayınla A Spor'da...
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