''Grupta hedefimiz liderlik''
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve TFF Başkanı Nihat Özdemir, gruptan birinci çıkmak istediklerini söyledi.
UEFA'nın düzenlediği Uluslar Ligi kura çekimi, Hollanda'da yapıldı. A Milli Takımımız, 3-4 ve 5 Eylül'de başlayacak Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup'ta Macaristan, Sırbistan ve Rusya ile eşleşti. Teknik direktör Şenol Güneş, kuradan memnun olduğunu açıkladı.
BİR YOLA ÇIKTIK
Güneş şunları söyledi: "Biz bir yola çıktık, hedeflerimiz var. EURO 2020'de kendimizi göstermek. Uluslar Ligi'nden lider çıkmak, futbol ülkesi olarak oyuncu üretimini yapmak, finalde de Dünya Kupası'nda boy göstermek istiyoruz. Dünyada da ilk 10'da yer almak istiyoruz."
'BU KADROYA GÜVENİYORUZ'
TFF Başkanı Nihat Özdemir, milli takıma güvendiğini belirtti. Özdemir, "Bize 2 saat uçuş mesafesindeler. Mücadele edeceğiz. 1'inci olma şansımız var" dedi.
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