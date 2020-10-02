02 Ekim 2020, Cuma

MİLLİ TAKIM

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı
MİLLİ TAKIM
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 Giriş Tarihi: 02.10.2020

A 'nın özel maçta , 'nde ve ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takımın 7 Ekim'de , 11 Ekim'de ve 14 Ekim'de ile oynayacağı maçlar için aday kadroda şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: (Medipol Başakşehir), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür, (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Schalke 04), Umut Meraş (Le Havre), (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Cengiz Ünder (Leicester City), Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), (Milan), İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (Feyenoord), (Fenerbahçe), Yusuf Yazıcı (Lille), Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Emre Kılınç (Galatasaray)

Forvet: Ahmed Kutucu (Schalke 04), (Lille), (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)

ADAY KADRO 4 EKİM'DE TOPLANACAK

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 4 Ekim Pazar gününden itibaren Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak.

Milliler, Almanya ile oynayacağı karşılaşma için 6 Ekim'de Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Köln kentine gidecek. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün TSİ 20.30'da Köln Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, Almanya maçı öncesindeki son çalışmasını TSİ 21.00'de bu statta gerçekleştirecek.

Almanya-Türkiye karşılaşması, 7 Ekim Çarşamba günü TSİ 21.45'te Köln Stadı'nda oynanacak.

Özel maçın ardından iki gün süreyle Almanya'da kalmaya devam edecek milliler, Rusya maçının hazırlıklarını bu ülkede sürdürecek. Milli takım kafilesi, Rusya ile deplasmanda oynayacağı müsabaka için 10 Ekim'de Moskova'ya geçecek. Şenol Güneş, bir futbolcusuyla birlikte aynı gün TSİ 19.30'da maçın oynanacağı Dinamo Merkez Stadı'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milli Takım, Rusya maçının son provasını da TSİ 20.00'de bu statta gerçekleştirecek.

Türkiye, 11 Ekim Pazar günü TSİ 21.45'te Rusya'ya konuk olacak.

Rusya karşılaşmasının ardından İstanbul'a dönecek milliler, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.

Güneş, bir milli futbolcuyla birlikte Sırbistan maçı öncesinde 13 Ekim Salı günü saat 18.00'de tesislerde basın toplantısı düzenleyecek. Milli takım, son antrenmanını da bu tesiste saat 18.30'da yapacak.

A Milli Takım, 14 Ekim Çarşamba günü saat 21.45'te Sırbistan'ı Türk Telekom Stadı'nda konuk edecek.

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