06 Eylül 2020, Pazar

MİLLİ TAKIM

Milli karar zaman! Şenol Güneş Ferdi Kadıoğlu ile görüşecek

Milli karar zamanı! Şenol Güneş ve Ferdi Kadıoğlu...
MİLLİ TAKIM
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.09.2020

Fenerbahçe'nin Türk asıllı Hollandalı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun göstermiş olduğu büyük çıkış adeta herkes tarafından kesinlikle Milli takıma kazandırılmalı söylentilerini de oldukça yükseltti. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında forma giyen genç oyuncuyla maçı sonrası bu konuda bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun 'nda oynaması için Şenol Güneş devreye giriyor... Tecrübeli teknik adam, Hollanda doğumlu olan ve bu ülkenin alt yaş milli takımlarında forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştircek.

Türk Milli Takımı'na çağrılması da beklenen ancak bu konuda tereddütleri olduğunu ifade eden Ferdi Kadıoğlu'nun, 'nin ile oynayacağı maç dönüşünde Şenol Güneş ile bir araya geleceği öğrenilirken, yapılacak görüşmede düğümün çözülmesi bekleniyor.

Genç yıldız, son olarak Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın Belarus ile oynadığı ve 7-0 kazandığı karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken, başarılı performansı ile dikkat çekmişti.

Şenol Güneş ve Ozan Kabak'tan kritik açıklamalar! Sırbistan maçında...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
MİLLİ TAKIM HABERLERİ
Sırbistan - Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Sırbistan - Türkiye maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Şenol Güneş: Kadroda büyük değişiklik olacak Şenol Güneş: Kadroda büyük değişiklik olacak
Yen de gel Türkiye'm! Yen de gel Türkiye'm!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör