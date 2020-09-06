Milli karar zaman! Şenol Güneş Ferdi Kadıoğlu ile görüşecek
Fenerbahçe'nin Türk asıllı Hollandalı futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun göstermiş olduğu büyük çıkış adeta herkes tarafından kesinlikle Milli takıma kazandırılmalı söylentilerini de oldukça yükseltti. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, Hollanda'nın alt yaş milli takımlarında forma giyen genç oyuncuyla Sırbistan maçı sonrası bu konuda bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun Türk Milli Takımı'nda oynaması için Şenol Güneş devreye giriyor... Tecrübeli teknik adam, Hollanda doğumlu olan ve bu ülkenin alt yaş milli takımlarında forma giyen 21 yaşındaki futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştircek.
Türk Milli Takımı'na çağrılması da beklenen ancak bu konuda tereddütleri olduğunu ifade eden Ferdi Kadıoğlu'nun, Türkiye'nin Sırbistan ile oynayacağı maç dönüşünde Şenol Güneş ile bir araya geleceği öğrenilirken, yapılacak görüşmede düğümün çözülmesi bekleniyor.
Genç yıldız, son olarak Hollanda 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın Belarus ile oynadığı ve 7-0 kazandığı karşılaşmada 90 dakika sahada kalırken, başarılı performansı ile dikkat çekmişti.
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